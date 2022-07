La familia de la periodista Abú Aklé acusa a EEUU de encubrir su muerte por disparos israelíes

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La familia de la periodista estadounidense-palestina Shirín abú Aklé, muerta durante una incursión militar israelí en Cisjordania el pasado 11 de mayo, ha remitido una carta al presidente estadounidense, Joe Biden, en la que acusa a la Administración norteamericana de "blanquear" su muerte y "perpetuar la impunidad" israelí.

Las conclusiones de la investigación independiente realizada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la muerte de la periodista coinciden con la evaluación realizada por las autoridades palestinas, que apuntan a las fuerzas israelíes como responsables de la muerte de la reportera.

En la carta, la familia de la periodista de Al Yazira expresa su "sensación de traición" por la "miserable respuesta" de Estados Unidos ante el "asesinato extrajudicial" de la periodista a manos de fuerzas israelíes en Yenín.

This morning, our family sent this letter to @POTUS demanding that he meet with us during his upcoming trip to the region. We deserve accountability. #JusticeForShireen pic.twitter.com/BfBHUhkOXB