La familia de Requesens pide más presión para asegurar que la "dictadura" de Maduro acaba el 10 de enero

Publicado 14/11/2018 9:21:49 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia del diputado opositor Juan Requesens, que lleva más de tres meses encarcelado por su presunta implicación en el supuesto atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha pedido a la comunidad internacional, con especial mención a España, que aumente la presión para asegurar que la "dictadura" acaba el 10 de enero, cuando expira oficialmente su mandato.

Requesens y su hermana Rafaela, presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela, fueron detenidos el 7 de agosto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). "Yo pregunté, pregunté y pregunté que por qué estaba pasando esto (...) pero nunca obtuve respuesta", ha recordado ella en una entrevista concedida a Europa Press.

Los dos fueron trasladados al Helicoide, sede del SEBIN en Caracas. "Yo estuve cuatro o cinco horas (...) me dejaron sola mucho tiempo mientras se iban con Juan y al final me dijeron que él se quedaba y yo me iba", ha contado. Uno de los agentes le preguntó "por qué estaba a punto de romper a llorar". "Si no somos tan malos", le aseguró. "Me dijeron que si hablaba iba a ser peor para Juan y que se iban a encargar de buscarme y volverme a meter ahí", ha denunciado.

El joven legislador sigue recluido. Su familia y su abogado le han podido ver "solo en dos ocasiones después de casi 95 días". Según su hermana, "está muy fuerte" psicológicamente. En cambio, les preocupa su salud física porque se sometió a una cirugía bariátrica que le obliga a llevar una dieta estricta, hacer ejercicio y medicarse y "no sabemos si puede hacer todo eso".

Además, en estas semanas ha sufrido una infección bucodental que obligó a las autoridades a trasladarle a un centro médico. "Se lo llevaron a otra sede del SEBIN y ahí lo atendieron, pero como ningún médico de confianza lo ha podido ver, no sabemos cómo está", ha lamentado. "Solo ha sido evaluado por médicos del régimen", ha subrayado.

Sí saben que ha tenido episodios febriles --la familia tuvo que enviar medicamentos para que se los suministraran hasta en dos ocasiones-- y que actualmente "respira cloaca" a causa de la rotura de una tubería de aguas fecales que atraviesa su celda, "lo cual le puede provocar una infección pulmonar o una infección de piel".

"UN CASO POLÍTICO"

Para Rafaela, no hay duda de que se trata de "un caso político". La Fiscalía le acusa de varios delitos porque afirma que participó en los sucesos del 4 de agosto en Caracas, cuando unos 'drones' explosivos reventaron un acto militar encabezado por Maduro. El Gobierno sostiene que fue un intento de magnicidio, mientras que la oposición habla de un montaje para desviar la atención de los verdaderos problemas de Venezuela.

La líder estudiantil ha enunciado al menos tres "rupturas jurídicas" en el proceso judicial contra su hermano. La primera, que no se respetó su inmunidad parlamentaria, "es una detención arbitraria"; la segunda, que pasaron más de 120 horas --en lugar del plazo máximo de 48 establecido por la ley-- antes de que viera a un abogado--; y la tercera, que debía haber sido liberado transcurridos 45 días desde la imputación porque no hay "actos conclusivos" en su contra.

Rafaela ha enfatizado el hecho de que la jueza del caso "no quiso pronunciarse" sobre los dos vídeos difundidos por las autoridades en los días posteriores a su detención. En el primero, emitía una aparente confesión, mientras que en el segundo aparece demacrado y vestido solamente con unos calzoncillos manchados.

"Cuando vimos el vídeo de la supuesta confesión, supimos que no era Juan. Mi padre sabía que le tenían que haber hecho algo, o torturado o sometido a alguna droga. Y cuando salió el segundo dijimos: 'tuvo que ser drogado'", ha comentado. Por ello, "el abogado intentó presentarlos como una prueba de que se estaban violando sus derechos, pero la jueza no quiso pronunciarse", de modo que no han sido incluidos en el expediente del caso.

LLAMAMIENTO A ESPAÑA

La familia no tienen ninguna esperanza de que Requesens recupere la libertad por la vía judicial. "En Venezuela es muy difícil (...) porque Maduro tiene el control de todo. Tiene el control jurídico, el control político, el control de la seguridad a través de la fuerza", ha explicado. Pese a ello, la defensa y la familia están haciendo "todas las denuncias" en "todas las instituciones competentes".

Ante la falta de respuestas en Venezuela, han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha dictado medidas cautelares a favor de Requesens para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad física. "Internacionalmente, las presiones tienen que seguir", ha reclamado Rafaela.

En concreto, ha expresado el deseo de la familia --que en el caso de ella y su padre tienen nacionalidad española-- de que España interceda de alguna manera para lograr la puesta en libertad de su hermano. Interrogada sobre la posibilidad de que se busque una solución similar a la del activista Lorent Saleh, excarcelado el 12 octubre después de cuatro años para que cogiera un avión rumbo a España, se ha mostrado abierta a esta opción.

"Cómo pueda interceder España para lograr la libertad de Juan es fundamental", ha declarado Rafaela. "Obviamente, me gustaría su libertad plena y que pudiese seguir haciendo política en el país (Venezuela), pero cualquier medida que se pueda hacer para sacar a Juan del Helicoide tiene que suceder (...) Está en unas condiciones paupérrimas", ha incidido.

La joven venezolana, que se encuentra estos días en Madrid, tiene previsto reunirse con representantes de PP, PSOE y Ciudadanos para trasladarles de viva voz la situación de Requesens y pedirles que, además de los pronunciamientos, "que son importantes", "puedan hacer presiones a las distintas instituciones". "Yo creo que les compete porque Juan es de familia española", ha apostillado.

Al cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid, Íñigo Errejón, que declaró al semanario chileno 'The Clinic' que en Venezuela se hacen "tres comidas al día" y se respetan "los derechos y libertades de la oposición", le ha invitado a visitar la nación caribeña.

"Pero no como un invitado internacional, sino como un venezolano más", ha matizado. "Que viva con un salario de siete dólares al mes. Que Dios no quiera que enferme y tenga que ir a un hospital para ver que no hay suministros (...) Que le diga a una madre que ha perdido a su hijo por desnutrición que se hacen tres comidas. Que le diga a mi madre que en Venezuela se respetan los Derechos Humanos", le ha retado.

"UNA DICTADURA"

También se ha mostrado conforme con la iniciativa de España y otros estados miembro para que la UE facilite un nuevo diálogo entre el Gobierno y la oposición mientras se mantengan las medidas punitivas contra la cúpula venezolana. "Las negociaciones, las sanciones, las presiones, todos son mecanismos que se tienen que utilizar (...) porque la única manera de salir de la realidad en la que estamos es sacar a Maduro", ha defendido.

Rafaela ha destacado la importancia de la presión internacional y, por ello, de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Guatemala, ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten que le digan a Maduro o al emisario venezolano de turno "que renuncie y haga las cosas más fáciles".

Además, ha señalado como fecha clave el próximo 10 de enero, cuando expira el actual mandato de Maduro. Si la comunidad internacional no reconoció las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ha argumentado, debería escenificarlo con un boicot a la toma de posesión. "Dentro ya hemos hecho todo lo posible (...) Llega un momento que ya no sabes qué hacer porque te estás enfrentando a una dictadura, no a un gobierno", ha zanjado.