El FBI registra una oficina electoral en el estado de Georgia tras las denuncias de fraude por parte de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kent Nishimura - Pool via CN

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) han registrado este miércoles una oficina electoral ubicada en el condado de Fulton, en el estado de Georgia, tras las denuncias de fraude electoral por parte del presidente, Donald Trump, durante las presidenciales de 2020.

El FBI ha confirmado en un comunicado remitido a Europa Press la orden de registro, autorizada por un tribunal estadounidense, si bien ha indicado que la investigación está "en curso" y por el momento no puede ofrecer más detalles al respecto.

Esto se produce después de Trump asegurara durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que las elecciones presidenciales de 2020 en las que ganó el expresidente Joe Biden fueron "amañadas" y que "pronto" personas relacionadas con estas presuntas irregularidades "serán procesadas por lo que hicieron".

Trump fue acusado junto a otras 18 personas de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante Biden en las elecciones de 2020, si bien el fiscal a cargo del caso, Peter Skandalakis, desestimó el pasado mes de noviembre los cargos de todos los implicados en la trama.

No obstante, el abogado Rudy Giuliani, el que fuera representante legal del expresidente Trump, fue condenado a pagar 148 millones de dólares en daños y perjuicios a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en Georgia.

El inquilino de la Casa Blanca negó haber cometido ninguna irregularidad y afirmó ser víctima de una "caza de brujas". La Fiscalía de Georgia investigó entonces una polémica llamada del magnate al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, en la que le instaba directamente a "encontrar" los votos que le faltaban.