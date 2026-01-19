Fico traslada a Merz que Trump "no se toma en serio a la UE"

El primer ministro eslovaco, Robert Fico - Martin Baumann/TASR/dpa

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha trasladado al canciller alemán, Friedrich Merz, que tras conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a la conclusión de que éste "no se toma en serio a la UE" porque no defiende sus intereses y pone en práctica una "insensata" lucha contra el cambio climático y una política migratoria "suicida".

"Le he informado (a Merz) de que hablé largo y tendido el sábado por la tarde en Florida con Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos evidentemente defiende los intereses nacionales de Estados Unidos y si la UE actuara de la misma forma estaríamos en una posición totalmente distinta", ha explicado Fico en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En concreto, ha citado como ejemplos de esta falta de coherencia política de la Unión Europea la "insensata" lucha contra el cambio climático y la "suicida" política migratoria. "Los líderes mundiales no se toman en serio a la UE y puede ser por nuestros objetivos climáticos insensatos y nuestra política migratoria suicida", ha argumentado.

"Mañana voy a enviar una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) para informar a todos los primeros ministros y jefes de Estado miembros de la UE", ha explicado.

Fico ha advertido de la "grave situación" a nivel internacional y ha apuntado que ha propuesto "varias soluciones" a Merz que, ha recordado, tiene previsto viajar a Eslovaquia. "Tenemos mucho de lo que hablar", ha señalado.

Ya en clave nacional, Fico ha resaltado la buena marcha de la economía eslovaca. "Solo los charlatanes como el joven Simecka pueden decir que nuestra economía está arrastrando a toda Europa hacia abajo", ha declarado en referencia a Michal Simecka, líder del partido opositor Eslovaquia Progresista.