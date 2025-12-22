Archivo - Las figuras políticas más destacadas de la escena internacional en 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

El año 2025 ha estado marcado por una serie de figuras de la política internacional:

Donald Trump

Trump ha asumido en 2025 su segundo mandato como presidente de EEUU con mayoría en el Congreso y la intención de anular cualquier tipo de limitación a la que se enfrentó la primera vez, hasta el punto de flirtear con la autocracia a través de presiones al poder Judicial o la militarización de la seguridad civil.

En el exterior, ha echado mano de la economía como instrumento de presión para cumplir con su agenda nacionalista, resolver conflictos mundiales estratégica o financieramente contraproducentes para EEUU o reequilibrar lo que concibe como un juego con las cartas marcadas contra su país, frente a rivales como China o Europa.

José Antonio Kast

La extrema derecha chilena ha regresado al Palacio de La Moneda de Chile, esta vez a través de las urnas y con el apoyo explícito de los partidos tradicionales conservadores, de la mano de Kast, un pinochetista declarado que ha ganado las elecciones presidenciales tras derrotar a la candidata oficialista y de izquierdas Jeannette Jara.

El triunfo de Kast refuerza a su vecino y correligionario argentino, Javier Milei, que cuenta ahora con un estrecho aliado en el Cono Sur, lo que suma al poderoso apoyo de Estados Unidos.

Sanae Takaichi

Takaichi se ha convertido este año en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno de Japón tras ser elegida para el cargo tras la dimisión de Shigeru Ishiba, que abandonó el poder tras los batacazos electorales sufridos por su formación, el Partido Liberal Democrático.

La líder ultraconservadora, forzada a alcanzar un acuerdo de coalición para poder ver confirmada su candidatura, ha dicho inspirarse en la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y cuenta con posturas controvertidas, como su apoyo a la reforma de la Constitución pacifista nipona o la amenaza de una posible intervención militar contra China en caso de que Pekín ataque Taiwán.

Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en septiembre de este año, en un proceso judicial histórico que afectó a centenares de persona que de una u otra forma participaron en una trama que incluía las revueltas violentas de enero de 2023 y un plan para asesinar al ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Su caída en desgracia, aunque con intentos del Congreso para reducir la condena, ha descabezado a una derecha brasileña que tiene el reto de recuperar el poder en las elecciones de 2026 de manos de su primogénito Flávio, en medio de la gran ola conservadora que ya ha tomado el control de casi toda la región.

María Corina Machado

La flamante vencedora del Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana ha sido premiada en medio de un inusitado alborozo con respecto a los galardonados de otros años, que responde al deseo no disimulado de una parte de la comunidad internacional por librarse del presidente Nicolás Maduro.

Machado pasó a recoger el galardón a Oslo en uno de los momentos más tensos de los últimos años, con Estados Unidos bombardeando supuestas narcolanchas bajo la atenta mirada de una oposición en el exilio que culpa a Maduro del recrudecimiento de una presión, ahora maquillada con la pompa del Nobel.

Nicolas Sarkozy

Sarkozy ha vuelto a ocupar portadas en 2025, años después de haber abandonado la política, esta vez por sus cuentas pendientes con la justicia. Se ha convertido en el primer expresidente de Francia (2007-2012) en entrar en la cárcel tras una condena de cinco años por asociación de malhechores en relación con los fondos que recibió su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Pero su paso por prisión ha sido por poco tiempo: apenas tres semanas que le han dado para publicar un libro, titulado 'Diario de un recluso'. Un tribunal ordenó su liberación --antes de imponerle una serie de restricciones-- tras apelar la sentencia, proceso que se espera que tenga lugar en 2026.

Ahmed al Shara

El antiguo líder del grupo yihadista HTS ha consolidado su posición como presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad, en un año en el que ha encabezado una ofensiva diplomática destinada a romper el bloqueo internacional a Damasco y acercar al país a las potencias occidentales, hasta entonces sus rivales.

Al Shara, conocido como 'Abú Mohamed al Golani', insiste en sus promesas de transición hacia la democracia en medio de denuncias sobre su peso en la toma de decisiones, la violencia intercomunitaria --incluidas denuncias sobre matanzas de miembros de minorías-- y la profunda crisis humanitaria tras cerca de 14 años de guerra.

Michael Randrianirina

El coronel Michael Randrianirina ha sido una de las caras de 2025 a nivel internacional tras encabezar un golpe incruento que derrocó en octubre al presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, arrinconado por las masivas movilizaciones contra su Gobierno y apartado finalmente del poder por los tribunales tras su huida del país ante la presión político-militar.

Randrianirina era líder de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas conocida como Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT) y su posicionamiento a favor de las protestas forzó la mano a Rajoelina, cuya caída abrió un proceso de transición por ahora incierto en la isla, en medio del aumento de las asonadas en África durante los últimos años.

Dina Boluarte

Boluarte asumió en diciembre de 2022 como presidenta de Perú --la primera de su historia-- tras el fallido autogolpe de Estado de un Pedro Castillo atosigado por el Congreso y los poderes del Estado, en medio de una inestabilidad política y descontento social que ha caracterizado las últimas dos décadas en el país.

En octubre de 2025, el todopoderoso Congreso peruano puso de manera sorpresiva fin a su turbulento mandato, marcado por las acusaciones de corrupción, omisión de funciones, enriquecimiento ilícito, pero sobre todo por la muerte de decenas de personas en las primeras manifestantes que se celebraron en su contra.

Abdulá Ocalan

El histórico líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), encarcelado en Turquía desde 1999, formuló en febrero un llamamiento a su grupo para iniciar un proceso de desarme y disolución, un paso dado en mayo en el marco de un nuevo proceso de paz que desde entonces ha registrado diversos avances.

Ocalan, quien sigue en prisión en la isla de Imrali, ha pedido "un firme proceso de transición" para que se reconozca "la realidad kurda en todas sus dimensiones", unos llamamientos aplaudidos por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien apuesta por un acuerdo para "una Turquía libre de terrorismo".

Yoon Suk Yeol

El año 2025 ha sido convulso para la política surcoreana. El expresidente Yoon Suk Yeol está siendo juzgado por insurrección y abuso de poder en relación con la declaración de la polémica ley marcial, una situación que sumió al país en una grave crisis política.

Yoon se ha convertido así en el primer presidente del país en ser imputado por estos delitos, bajo detención y suspensión de funciones. Su arresto suscitó la polémica y desató manifestaciones por parte de sus seguidores, que siguen apuntando a un caso de "persecución" en su contra.

Rodrigo Duterte

La guerra sucia contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022) le ha llevado a sus 80 años a los calabozos del Tribunal Penal Internacional (TPI) por las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones perpetrados por el Escuadrón de la Muerte de Davao que él mismo fundó.

Las propias autoridades filipinas reconocen unos 6.000 muertos y podrían ser hasta 30.000. Pese a todo, Duterte mantiene su influencia en la política filipina y un ejemplo es el cargo de vicepresidenta que ocupa su hija, Sara Duterte.