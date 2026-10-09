Finlandia anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania a petición de Kiev

Archivo - El ministro de Defensa de Finlania, Antti Häkkänen - Marina Takimoto / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha confirmado este viernes un paquete "urgente" de ayuda militar para Ucrania valorado en un millón de euros, el 35ª envío de este tipo desde el comienzo del ataque a gran escala de Rusia en febrero de 2022, elevando así la 3.600 millones de euros la cuantía total del apoyo brindado a Kiev hasta el momento.

"Hemos recibido una solicitud urgente de ayuda de Ucrania, a la que respondemos con esta acción específica y acelerada", ha anunciado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, que ha asegurado que "Finlandia no hará la vista gorda ante la difícil situación de los ucranianos, sino que seguirá apoyándolos y proporcionando asistencia material de defensa".

El Ministerio de Defensa finlandés ha matizado en un comunicado que el actual paquete está valorado en aproximadamente un millón de euros y que incluye un único equipo de defensa. No obstante, no ha revelado el contenido exacto de la ayuda, el método de entrega ni la fecha del envío, "por razones operativas y para garantizar la entrega".

Lo que sí señala la nota es que la ayuda "se ha diseñado teniendo en cuenta tanto las necesidades de Ucrania como la situación de recursos de las Fuerzas Armadas finlandesas", que están realizando ya los preparativos para el próximo paquete de ayuda.