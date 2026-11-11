Finlandia investiga una violación de su espacio aéreo en medio del ataque ucraniano contra Rusia

Archivo - El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, durante un acto en Helsinki. - Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, ha confirmado este miércoles que el país investiga una violación de su espacio aéreo por parte de un dron en medio del ataque ucraniano contra el puerto ruso de Ust-Luga, cerca de San Petesburgo.

"Se sospecha que un vehículo aéreo no tripulado violó el espacio aéreo de Finlandia en la parte oriental del golfo de Finlandia durante la madrugada del miércoles por aproximadamente cinco minutos, tras lo cual salió del espacio aéreo finlandés", ha anunciado el titular de Defensa finlandés en un mensaje en redes sociales.

"Seguimos la situación de cerca y las Fuerzas de Defensa impusieron restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia", ha indicado.

En todo caso, Hakkanen ha puesto de manifiesto que Helsinki "se toma lo sucedido con seriedad" y ha indicado que ya hay una investigación en marcha por parte de la Guardia Fronteriza. "Es la responsable de la investigación de la presunta violación del espacio aéreo y de cualquier comunicación posterior", ha agregado.

Este paso de Finlandia se suma a las alertas aéreas emitidas durante la madrugada por Letonia, Estonia y Lituania tras la detección de varios drones que han entrado en su espacio aéreo y que desde las propias autoridades bálticas han vinculado a la ofensiva ucraniana contra Rusia en medio del conflicto iniciado en 2022.

El episodio ha obligado a que se activen cazas de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en Lituania, que continuaron con las medidas de respuesta mientras el dron sobrevolaba el espacio aéreo de Letonia.