Finlandia propone eliminar "barreras" para la entrada, transporte y almacenamiento de armas nucleares

Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha presentado este jueves ante el Parlamento un proyecto de ley que propone eliminar "barreras" legales para permitir la entrada, transporte y almacenamiento de armas nucleares como parte de la defensa del territorio finlandés y la "defensa colectiva" de la OTAN.

"La propuesta busca maximizar la seguridad de Finlandia en un entorno operativo impredecible. Al eliminar las restricciones legales sobre los dispositivos nucleares, podemos fortalecer nuestra disuasión y defensa, así como elevar el umbral para el uso de la fuerza militar", ha declarado el ministro de Defensa, Antti Hakkanen.

La medida, que tendrá que ser debatida y aprobada en el Parlamento, pretende modificar la legislación actual sobre energía nuclear y el Código Penal finlandés para "eliminar" las barreras legales relativas a estos dispositivos, ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Finlandia seguirá tipificando delitos relacionados con dispositivos nucleares en todas las circunstancias, como la adquisición, fabricación, desarrollo y detonación, así como la realización de investigaciones con el fin de fabricarlos", ha precisado la cartera.

Esto se produce después de que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, defendiera en marzo la eliminación de "obstáculos" para importar y transportar armas nucleares, una medida que permitirá acercar a Helsinki a "la mayoría de los Estados miembro de la OTAN", que ya no cuentan con barreras para la "plena ejecución" de la disuasión en la Alianza Atlántica.