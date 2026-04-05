La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados

Tropas de la FINUL en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados.

"Estamos extremadamente preocupados por los ataques de combatientes de Hezbolá y de soldados israelíes lanzados desde las inmediaciones de nuestras posiciones. Potencialmente podríamos devolver el fuego", ha advertido la FINUL en un comunicado.

Estas actividades "ponen en peligro a las fuerzas de mantenimiento de la paz". Por ello, insta a ambas partes a "bajar las armas y trabajar seriamente para conseguir un alto el fuego".

"No hay solución militar a este conflicto y prolongarlo solo causa más muerte y destrucción en ambos bandos", ha advertido la portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.