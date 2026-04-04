La FINUL denuncia la destrucción por militares israelíes de cámaras exteriores de su cuartel general

Un vehículo de la FINUL en el sur de Líbano - FINUL

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este sábado que militares israelíes han destruido las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del cuartel general de la misión internacional en Naqura, en el sur de Líbano.

Concretamente han sido destruidas todas las cámaras correspondientes a la calle Minghi, instaladas "únicamente para mostrar las inmediaciones inmediatas de nuestro cuartel general y para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz militar y civil que vive en su interior", ha explicado la portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, en un mensaje publicado en redes sociales.

"Hemos trasladado nuestra grave preocupación al respecto a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y vamos a presentar una protesta formal por sus acciones", ha añadido Ardiel.

La portavoz ha recordado a las autoridades israelíes la "obligación de garantizar la seguridad del personal de la ONU y de respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU".

Tres militares de la FINUL, todos ellos indonesios, murieron el pasado fin de semana en una zona con presencia tanto de las milicias de Hezbolá como del Ejército israelí.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.