La FINUL denuncia más de un centenar de disparos israelíes cerca de dos de sus patrullas en el sur de Líbano

Archivo - Patrullas de la FINUL en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado que el Ejército de Israel ha abierto fuego este viernes cerca de sus patrullas en la gobernación libanesa de Nabatié, alertando de la frecuencia de este tipo de incidentes, que ponen en peligro la seguridad de sus 'cascos azules', si bien en este caso no se han producido víctimas.

Los pacificadores que patrullaban cerca de Kafer Shouba han informado de que quince disparos de armas pequeñas han impactado a no más de 50 metros de distancia. Menos de veinte minutos después, una segunda patrulla en la misma zona ha avisado de aproximadamente un centenar de disparos de ametralladora también a unos 50 metros.

La FINUL ha determinado que el fuego provenía de una posición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al sur de la Línea Azul, por lo que ha enviado una solicitud de alto el fuego a través de sus canales de comunicación. Además, la misión había informado con antelación a Israel de sus actividades en la zona, siguiendo la práctica habitual de patrullas en zonas sensibles.

"Incidentes como este ocurren con demasiada frecuencia y se están convirtiendo en una tendencia preocupante", ha afeado, antes de agregar que los ataques contra los pacificadores o en sus inmediaciones constituyen "graves violaciones" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por último, la FINUL ha reiterado su llamamiento al Ejército israelí "para que cesen su comportamiento agresivo y los ataques contra o cerca de 'cascos azules' que trabajan por la paz y la estabilidad de la región".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.