La Fiscalía de Hungría presenta cargos contra el organizador del Orgullo de 2025

Archivo - Un manifestante ondea una bandera LGBT en una marcha celebrada en Budapest, Hungría - Europa Press/Contacto/Bob Reijnders - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Pécs, situada en el sudoeste de Hungría, ha presentado cargos este lunes contra Géza Buzás-Hábel, el organizador de la marcha del Orgullo en la misma localidad, celebrada el 4 de octubre de 2025, acusándolo de violar "la libertad de asociación y reunión" al desobedecer una prohibición dictada por la Curia, el Tribunal Supremo húngaro.

"La Fiscalía del Distrito de Pécs ha presentado cargos y propuesto una multa contra un hombre de Pécs que organizó una reunión pública en la ciudad a pesar de una orden policial prohibitoria y una decisión de la Curia", reza el comunicado publicado por la institución.

Según la acusación, Buzás-Hábel presentó en septiembre de 2025 un informe ante el Departamento de Policía del municipio indicando "su intención de organizar una marcha en Pécs el 4 de octubre de 2025, denominada Orgullo de Pécs, con la participación de aproximadamente mil personas". El evento, ha alegado la Fiscalía, "se considera una manifestación, según la Ley del Derecho de Reunión, porque tenía como objetivo expresar opiniones sobre asuntos públicos y cualquier persona podía participar".

La Policía decidió, al día siguiente de la presentación del escrito, prohibir la marcha "de conformidad con la Ley de Protección Infantil enmendada", una medida recurrida por el organizador. Con todo, "la Curia rechazó su demanda el 14 de septiembre de 2025", según el relato de los hechos presentado por el Ministerio Público.

"La Fiscalía del Distrito de Pécs, en su calidad de organismo encargado de hacer cumplir la ley, ha acusado al hombre, en su calidad de organizador, del delito de violación de la libertad de asociación y reunión en el escrito de acusación presentado ante el Tribunal de Distrito de Pécs", indica la nota emitida por el organismo, que ha propuesto "que el tribunal imponga una multa al acusado sin juicio".

AMNISTÍA: "EN LUGAR DE SER AMENAZADO, DEBERÍA SER ELOGIADO"

Tras conocer la noticia, el director de la ONG Amnistía Internacional en Hungría, Dávid Vig, ha manifestado en un comunicado que le "indigna" la presentación de cargos contra Buzás-Hábel, que se enfrenta así a una multa económica frente al año de prisión que podría acarrear una condena por este delito.

"En lugar de ser amenazado con una condena penal, debería ser elogiado por su valentía al organizar el Orgullo de Pécs más grande de la historia. Géza no hizo nada malo, sino que defendía la igualdad y la libertad de reunión", ha mantenido Vig, que ha mostrado el apoyo conjunto de Amnistía junto a la Sociedad Háttér, el Comité Húngaro de Helsinki y la Unión Húngara de Libertades Civiles al organizador de la marcha. "Nos comprometemos a defenderlo", ha agregado.

Según ha destacado Amnistía, Géza Buzás-Hábel es profesor y activista de Derechos Humanos y continuó su activismo incluso después de la enmienda de 2025 a la ley de reunión, que prohibió las protestas en apoyo a las protestas y marchas LGBTI en Hungría.

"A pesar de que la policía prohibió el evento y el Tribunal Supremo aprobó la prohibición, la quinta Marcha del Orgullo de Pécs se celebró en octubre de 2025 bajo el lema 'No nos doblegaremos ante el miedo'", ha explicado la ONG, señalando que "la gente protestó pacíficamente contra las restricciones al derecho de reunión y defendió la igualdad de derechos de las minorías, incluidas las comunidades LMBTQI y romaní".