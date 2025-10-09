La Fiscalía ordena analizar los teléfonos de Milei y su hermana requisados en el escándalo de la criptomoneda

Archivo - El presidente de Argentina y la secretaria de Presidencia, los hermanos Javier y Karina Milei - Europa Press/Contacto/Manuel Cortina - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Argentina ha ordenado este miércoles analizar el contenido de los teléfonos móviles del presidente del país, Javier Milei, y de la secretaria de Presidencia, su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación por el escándalo de la criptomoneda Libra, que creció de forma exponencial después de que el mandatario la promocionase en redes sociales y a continuación se quebró, generando enormes pérdidas económicas en los inversores.

El fiscal federal Eduardo Taiano ha ordenado el peritaje de los aparatos para determinar si hubo comunicación entre el presidente Milei y los socios de Libra, Hyden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones; y a su vez, si éstos intercambiaron mensajes y/o llamadas con Karina Milei, que en ese momento asesoraba a la Comisión Nacional de Valores, recoge el diario 'Página 12'.

El magistrado ha dispuesto así conocer todas las conversaciones, individuales y grupales, en todas las aplicaciones de mensajería utilizadas por los hermanos Milei así como sus mensajes de texto. Se examinarán, por tanto, los dispositivos requisados a sus propietarios en marzo de este año, apenas 20 días después de que estallara el caso.

De acuerdo con el fiscal, se investigan posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La Justicia ha solicitado información al Banco Central argentino y a empresas como Google, y tratará de determinar el origen de la criptomoneda y el rol de Milei y otros cinco empresarios en su auge y caída, según 'La Nación'.