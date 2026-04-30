La flotilla acusa a Israel de "una trampa mortal" al "inutilizar los motores" de las embarcaciones interceptadas

Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla salen del puerto de Barcelona con destino a la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Matthias Oesterle

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha denunciado este jueves que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo han "inutilizado sus motores" y dejado a sus tripulaciones atrapadas "ante la proximidad de una tormenta masiva", lo que ha descrito como "una trampa mortal".

"El mundo presencia esta noche la exportación de la doctrina de abandono planificado del Ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla", ha dicho en un comunicado.

Así, ha resaltado que "los militares se retiraron tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, dejando deliberadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y sin propulsión, justo en la trayectoria de una enorme tormenta que se aproxima".

"Además, las comunicaciones con varias embarcaciones quedaron interrumpidas, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "mientras los participantes de la flotilla se enfrentan a una trampa mortal calculada en el mar, el pueblo de Gaza sigue siendo el principal objetivo de una implacable campaña de hambruna y matanza que se prolonga desde hace años".

"La lógica que se emplea esta noche es idéntica: el Estado israelí crea las condiciones para la muerte, sabotea los medios de supervivencia y luego espera a que la 'naturaleza' o las 'circunstancias' hagan el trabajo", ha zanjado la Global Sumud Flotilla, que ha especificado que por ahora han sido interceptados 22 embarcaciones, con 36 aún navegando en los alrededores de la isla griega de Creta.

Previamente, había sostenido que "las acciones de Israel esta noche marcan una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en pleno Mediterráneo, a más de 600 millas (unos 965 kilómetros), a la vista de todo el mundo".

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.