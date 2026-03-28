El FMI aprueba en principio el primer tramo de un nuevo préstamo de 6.000 millones de euros a Pakistán

Imagen de archivo de un mercadillo en Karachi (Pakistán) - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que Pakistán se hará acreedor en principio del primer tramo del programa de rescate económico de 7.000 milones de dólares (unos 6.000 millones de euros) con la recepción inicial de 1.200 millones de dólares a través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) del FMI y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SAF).

El desembolso del préstamo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, según el comunicado publicado el viernes por la noche por la institución internacional, que ha aplaudido el progreso económico experimentado por el país en medio de difíciles circunstancias regionales como el conflicto con los talibán afganos y las tensiones con India.

"Las autoridades mantienen su compromiso de aplicar políticas macroeconómicas sólidas y prudentes para preservar los recientes avances en la estabilización macrofinanciera", ha destacado el FMI antes de destacar que la inflación y la balanza por cuenta corriente de Pakistán se han mantenido bajo control, y las reservas externas continuaron fortaleciéndose.

Sin embargo, el FMI avisa que la guerra de Irán "ensombrece las perspectivas, ya que la volatilidad de los precios de la energía y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales podrían ejercer presión al alza sobre la inflación y afectar negativamente al crecimiento y la cuenta corriente".

Pakistán necesita fondos para apoyar su economía, gravemente afectada por la escasez de liquidez y fuertemente dependiente del combustible importado. El primer ministro Shehbaz Sharif anunció a principios de este mes una serie de medidas de austeridad para reducir el gasto público y ahorrar combustible, dado que la guerra en Irán interrumpe el suministro energético.

El banco central "mantiene su compromiso de mantener la inflación dentro de su rango objetivo y está preparado para subir los tipos de interés si se intensifican las presiones inflacionarias o aumentan las expectativas de inflación, incluso debido a la transmisión de la reciente volatilidad en los precios mundiales de los alimentos y el combustible", ha manifestado el FMI.

"La flexibilidad del tipo de cambio debe seguir siendo el principal amortiguador, incluso frente a los efectos indirectos del conflicto en Oriente Medio".

Pakistán ha llevado a cabo reformas radicales en los últimos años en el marco del programa del FMI para reconstruir sus reservas de divisas y cumplir con sus obligaciones de deuda, aumentando los precios del gas y la electricidad e imponiendo nuevos impuestos. Sin embargo, estas medidas han avivado protestas públicas.