Francia apunta a un nuevo paquete de sanciones europeas contra colonos israelíes

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, en una imagen de archivo. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha apuntado este jueves a la posibilidad de que la Unión Europea adopte un nuevo paquete de sanciones contra colonos israelíes "violentos" de cara a los próximos días y ha lamentado que "Israel no puede ser tratado como si no estuviera pasando nada si sus políticas no cambian".

Así lo ha manifestado en una serie de declaraciones recogidas por la emisora de radio France Info, donde ha indicado que París ha estado "presionando durante un año" para lograr que se impongan sanciones contra aquellos responsables de la muerte de ciudadanos palestinos y de ataques incendiarios en Cisjordania.

Barot ha lamentado que estas medidas siguen bloqueadas a nivel comunitario por el veto de Hungría, pero ha expresado su optimismo ante la posibilidad de poder dar un paso al frente si "logran adoptar estas medidas durante los próximos días", tal y como está previsto.

El ministro ha reiterado las críticas vertidas anteriormente por el Gobierno francés contra las políticas impulsadas por el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Cisjordania, la Franja de Gaza y Líbano, al tiempo que ha vuelto a pedir la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

También ha solicitado el fin inmediato de "toda actividad ilegal de los colonos en asentamientos" y ha condenado el "incremento de la violencia por parte de colonos extremistas" en zonas de Cisjordania.

No obstante, ha rechazado que el objetivo final de estas acciones sea "suspender las relaciones entre la UE e Israel", sino "propiciar un cambio de políticas" en algunos sentidos. "Nuestro objetivo no es suspender por suspender; nuestro objetivo es lograr que las cosas cambien y que el Gobierno israelí modifique sus políticas", ha aclarado.