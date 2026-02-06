Francia y Canadá inauguran sus consulados en Groenlandia tras las amenazas de Trump

Bandera de Groenlandia. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia y Canadá han inaugurado este viernes sus respectivos consulados en Groenlandia, una medida que llega en pleno aumento de las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la que buscan cerrar filas en señal de apoyo a los gobiernos danés y groenlandés.

El Ministerio de Exteriores francés ha indicado en un comunicado que Jean-Noël Poirier pasará a ocupar a partir de este viernes el cargo de cónsul general de Francia en Nuuk, la capital de Groenlandia, lo que convierte al país en "el primero de la Unión Europea en establecer un consulado en la isla".

"De acuerdo con el anuncio realizado en junio de 2025 por el presidente de Francia (Emmanuel Macron) durante un viaje a Groenlandia, el Ministerio de Exteriores está reforzando su red consular", recoge el texto, que señala que el ministro, Jean-Noël Barrot, ha pedido al nuevo cónsul "servir a la comunidad francesa y trabajar para reforzar la cooperación en proyectos con Groenlandia, ya sea en materia cultural, científica o económica".

Además, ha instado a impulsar los lazos políticos con las autoridades locales. "Los proyectos existentes y las relaciones profundas de amistad vinculan Francia, Dinamarca y Groenlandia y permiten a todas las partes mirar adelante con entusiasmo y confianza", ha recalcado, antes de reiterar el compromiso de París con la "integridad territorial" de Dinamarca.

Por su parte, una delegación canadiense --entre la que se encuentra la ministra de Exteriores, Anita Anand--, se ha desplazado hasta el territorio para asistir a la ceremonia de inauguración del consulado de Canadá, que ha abierto ahora su primer consulado en la isla desde la Segunda Guerra Mundial, según informaciones de la cadena de televisión canadiense CTV.

El pasado mes de enero y tras reiteradas amenazas sobre anexionarse la isla, Trump afirmó que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.