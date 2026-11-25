Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. - Anna Ross/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha defendido este miércoles el ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una corbeta de Rusia anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi (este), antes de argumentar que "los ucranianos se defienden" con este tipo de acciones frente a la invasión rusa.

"Pongámonos en su lugar", ha esgrimido en una entrevista concedida a la cadena de televisión TF1. "¿Qué haríamos si, día y noche, sufriéramos bombardeos por parte de un adversario, de un invasor?", se ha preguntado. el jefe de la diplomacia francesa

"Nos defenderíamos y ejerceríamos, en cierto modo, nuestro derecho más estricto a la legítima defensa", ha sostenido, horas después de que las autoridades asentadas en el este de Libia confirmaran la muerte de dos de sus militares a causa del citado ataque, perpetrado por drones navales ucranianos.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ya justificó el martes el citado ataque apelando a la legítima defensa, al tiempo que sostuvo que Kiev no busca "trasladar" la guerra ni "implicar" a nadie en la misma, ante las denuncias por parte de las administraciones libias enfrentadas por esta acción.

De hecho, las autoridades reconocidas internacionalmente en Libia, que tienen su sede en la capital, Trípoli, han tildado el ataque de "declaración de guerra" y han reclamado a la comunidad internacional la inclusión del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en sus listas de "terroristas".

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.