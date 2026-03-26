Francia despide con honores al ex primer ministro Lionel Jospin

Archivo - El ex primer ministro francés, Lionel Jospin, durante el homenaje a Jacques Delors en 2024. - Europa Press/Contacto/Luc Nobout - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Francia Lionel Jospin, fallecido el pasado lunes a la edad de 88 años, ha recibido este jueves en París un homenaje nacional con el presidente, Emmanuel Macron, a la cabeza, quien ha destacado "el rigor y sacrificio" de una de las figuras del socialismo francés durante la segunda mitad del siglo XX.

En un acto en el complejo de Los Inválidos en París, con una coreografía de funeral de Estado, Macron ha destacado su "fuerza y determinación" para "emprender el camino abierto" por el expresidente socialista François Mitterrand. "Para Lionel Jospin, el espíritu de rigor siempre fue inseparable del espíritu de sacrificio", ha indicado, tras ponerle a la altura de referentes del socialismo francés como Jean Jaurès y León Blum.

Según Macron su compromiso político contra el totalitarismo, por la causa de Argelia y la descolonización se cristalizó en la elección del socialismo, "que abrazó a su manera, con disciplina, rigor y sentido de lo absoluto" y ha recordado su coraje para convertirse en primer secretario del Partido Socialista a petición de Mitterrand.

De su periodo como primer ministro, ha subrayado una "determinación inquebrantable" para cumplir los compromisos asumidos ante la ciudadanía francesa al frente de un Ejecutivo "formado por numerosas personalidades políticas que marcaron la vida del país". "Lionel Jospin, durante esos años, modernizó la vida económica, social y democrática de la nación de una manera inédita", ha defendido Macron.

Vinculado a la figura de Miterrand, Jospin fue primer ministro de Francia entre junio de 1997 y mayo de 2002, y se presentó sin éxito a las presidenciales de 1995 y 2002 como candidato del Partido Socialista. Murió el pasado lunes, meses después de someterse a una intervención quirúrgica de la que no trascendieron detalles y sus restos mortales han sido trasladados al cementerio de Montparnasse, en la capital francesa.

En el homenaje nacional han estado presentes numerosos políticos socialistas como el expresidente François Hollande, así como antiguos miembros de su gabinete como los exministros Martine Aubry, Daniel Vaillant o Pierre Moscovici.