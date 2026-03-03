Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional de la guerra de Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un acto en el Palacio del Elíseo. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo en medio de la guerra regional desencadenada por la ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que en represalia está atacando a los países de la zona.

En un mensaje a la nación, ha señalado que Francia debe estar "al lado de sus amigos y aliados de la región" en la defensa de su seguridad y su integridad territorial. "Esa es, en efecto, nuestra responsabilidad. Es estrictamente defensiva y busca proteger y restablecer la paz lo antes posible", ha afirmado.

Macron ha recordado los acuerdos que vinculan a Francia con Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. "Estos últimos son particularmente objeto de ataques y les debemos solidaridad", ha indicado, afirmando que además de los medios ya desplegados, "se han enviado en las últimas horas cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y radares aerotransportados", apuntando que el Ejército francés seguirá con este esfuerzo "tanto como sea necesario".

El presidente galo ha señalado que Francia ya ha estado implicada en la reacción y derribo de drones "desde las primeras horas del conflicto" para defender el espacio aéreo de los aliados de París, insistendo en que este envío reforzará la postura militar francesa en la zona.

Respecto a la situación en el mar Mediterráneo, ha ofrecido un caza Rafale adicional de defensa antiaérea y la fragata 'Languedoc', "que llegará frente a las costas de Chipre esta misma noche", ante los ataques sufridos por Chipre contra una base militar británica en su territorio.

"Ante esta guerra que se está extendiendo y cuyo final nadie puede prever hoy, mi responsabilidad es actuar para proteger a nuestro país, garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y defender el interés nacional", ha reiterado, defendido el refuerzo de la seguridad de las bases militares francesas en la región, que según ha detallado han sufrido "ataques limitados" con "daños materiales".

MAR ROJO Y CANAL DE SUEZ

En dirección al Mediterráneo está ya el portaaviones 'Charles de Gaulle', con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, después de que Macron haya confirmado que ha ordenado su despliegue para responder a la amenaza sobre el canal de Suez y el mar Rojo.

"Ante esta situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su escolta de fragatas se dirijan hacia el Mediterráneo", ha indicado.

Macron ha encuadrado este despliegue en una iniciativa para "construir una coalición que reúna medios militares" para reanudar y asegurar el tráfico en estas vías marítimas, que resultan esenciales para el comercio mundial. "Es lo que supimos hacer hace varios meses en el mar Rojo. Es lo que debemos hacer hoy allí", ha explicado, poniendo de ejemplo la misión 'Aspides' que puso en marcha la Unión Europa ante la escalada de ataques lanzados desde Yemen contra cargueros en el mar Rojo.