Las fuerzas iraníes matan a dos activistas kurdos que participaron en las protestas masivas en enero

Archivo - Imagen de una manifestación en la capital de Irán, Teherán, por el empeoramientode situación económica - Europa Press/Contacto/Social Media - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres acusados de matar a tres efectivos agentes del orden iraníes el pasado enero en la ciudad de Kermanshah, en la frontera occidental con Irak, durante las masivas manifestaciones, han muerto este viernes durante un presunto intercambio de disparos con las fuerzas del país asiático.

La radiotelevisión estatal iraní IRIB ha anunciado la muerte de dos hombres descritos como "terroristas y asesinos" acusados de participar en lo que ha denominado como "incidentes" del 17 y 18 de enero en la citada localidad, coincidiendo con las manifestaciones antigubernamentales que dieron comienzo a finales de 2025, extendiéndose por las principales ciudades del país y en las que se registraron miles de muertos por la represión de las fuerzas del orden.

De acuerdo a la cadena, los dos individuos fueron capturados en una aldea del condado de Dalahu, donde se habrían escondido durante estos cuatro meses, si bien "murieron tras oponer resistencia y disparar contra las fuerzas de seguridad".

Por su parte, la agencia de noticias kurda ANF ha identificado a las dos víctimas como los hermanos Mojtaba y Maizam Veisi, quienes se encontraban en la clandestinidad tras las protestas.

El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) ha publicado en sus redes sociales una imagen de los dos hermanos y ha denunciado que fueron "fusilados" por las fuerzas de seguridad. Asimismo, ha asegurado que sus cuerpos no han sido devueltos a la familia. "Estaban casados y tenían hijos pequeños. Eran activistas culturales y civiles de la comunidad yarsan (integrada principalmente por kurdos)", ha agregado.