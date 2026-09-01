Fuerzas israelíes lanzan una operación terrestre en Daraa, suroeste de Siria, en medio de nuevas incursiones en el país

Archivo - Un militar israelí en territorio sirio. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio sirio, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país.

La misma se ha producido este martes en la referida zona del suroeste de Siria, cuando diez vehículos militares israelíes han entrado en la localidad y se han desplegado por los barrios residenciales, según informa la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que agrega que las fuerzas israelíes estacionadas en el cuartel de Al Yazira han disparado con ametralladoras pesadas contra viviendas de la localidad de Maariya.

Esta nueva incursión israelí en territorio sirio llega apenas unos días después de que las autoridades sirias denunciaran que unidades terrestres del Ejército de Israel estaban perpetrando una nueva operación en la campiña sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.

La agencia oficial de noticias siria, SANA, informó entonces de la aparición de vehículos militares israelíes en Saida al Hanut y a las afueras de Al Muallaqa.

Del mismo modo, el pasado jueves, de acuerdo con informaciones de esta misma agencia oficial, un joven sirio fue retenido temporalmente por uniformados israelíes durante una operación efectuada, precisamente, en Saida al Hanut, siguiendo un patrón de incursiones iniciado tras invadir parte del suroeste de Siria en diciembre de 2024.

Israel ha defendido que la operación tiene como objetivo la creación de una zona de seguridad adicional ante la inestabilidad provocada por la caída del presidente sirio Bashar al Assad durante la ofensiva abanderada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, liderado por el actual mandatario del país, Ahmed al Shara.

Las nuevas autoridades sirias exigen desde entonces la retirada de Israel a las líneas previamente establecidas de 1974 al entender que todas las medidas adoptadas por el Gobierno israelí y su Ejército en la zona "son nulas y carecen de validez legal según el Derecho Internacional".