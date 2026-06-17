El G7 aplaude el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán y hablan de "oportunidad" para Oriente Próximo

Cumbre del G7 en la ciudad de Évian, en Francia (archivo) - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los países miembro del G7 han aplaudido el acuerdo preliminar alcanzado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo y han destacado que abre "una oportunidad" para la región, al tiempo que han dicho que "supone una oportunidad histórica para evitar que Irán se haga con armas nucleares", algo que Teherán ha rechazado en reiteradas ocasiones que figure entre sus objetivos.

"Reconocemos el avance y la oportunidad que existen actualmente en Oriente Próximo", han indicado los países del bloque --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-- en un comunicado publicado tras la cumbre celebrada durante los últimos días en la ciudad francesa de Évian.

"Aplaudimos el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, alcanzado bajo el firme liderazgo del presidente (estadounidense, Donald) Trump y con el apoyo de los países mediadores, que ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas", han señalado.

Así, han expresado su apoyo a la aplicación de esta "oportunidad histórica" y se han mostrado "dispuestos a contribuir", antes de hacer hincapié en la necesidad de un paso libre a través del estrecho de Ormuz, afectado por restricciones de Irán y un posterior bloqueo de Estados Unidos en el marco del conflicto.

"Reafirmamos que el derecho de paso en tránsito sin restricciones ni peajes es la base del comercio internacional", han apuntado, al tiempo que han esgrimido que la iniciativa multinacional encabezada por Francia y Reino Unido "puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, protegiendo a los buques mercantes, brindando seguridad a los operadores de transporte marítimo comercial y apoyando la verificación de que se retiren todas las minas".

Los firmantes se han comprometido además a "acelerar la diversificación de las rutas de suministro de energía para reducir la vulnerabilidad global al estrecho de Ormuz y aumentar las reservas energéticas". "Celebramos el potencial que tiene Canadá para aportar una capacidad adicional significativa a los mercados mundiales en los próximos años", han especificado.

De esta forma, han apoyado un proceso diplomático "robusto" y "exhaustivo" para "lograr paz y seguridad para todos en la región", de cara a la apertura de un periodo de dos meses de negociaciones a partir de la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, prevista para este viernes en Suiza.

"Subrayamos la necesidad de que la negociación en este sentido aborde las amenazas que plantea Irán en la región y más allá, y garantice que jamás obtenga un arma nuclear", han insistido los países del G7, que han argumentado que "dicha negociación se beneficiaría de las contribuciones de los socios regionales e internacionales pertinentes, incluido el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

Por otra parte, han mostrado su apoyo a "un alto el fuego inmediato y firme" y a los "esfuerzos" de las autoridades "para lograr el desarme de Hezbolá y el monopolio de las armas", de cara a "proteger la integridad territorial y la soberanía de Líbano, con las garantías de seguridad internacionales adecuadas".

Respecto a la situación en la Franja de Gaza, los países del G7 se han comprometido a "acelerar los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción, así como la pronta implementación de las medidas políticas y de seguridad pertinentes". "Hacemos un llamamiento para que cese la violencia en Cisjordania", han agregado, ante el repunte de los ataques de colonos y las incursiones de las fuerzas israelíes.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.