Georgescu recurrirá la anulación de las elecciones rumanas pero asegura que se presentará a los nuevos comicios

El candidato presidencial rumano Calin Georgescu ha asegurado que impugnará la invalidación de la primera vuelta de las elecciones, en las que el político ultranacionalista pasó a una segunda ronda antes de que el Constitucional anulara el resultado de los comicios por presunta manipulación electoral a su favor, aunque ha asegurado que volverá a presentarse en una nueva votación, con fecha todavía por anunciar.

"A quien lucha por Dios y por su nación, nada le derrota", ha declarado Georgescu, investigado por presunta intervención rusa en la financiación de su campaña, en sus primeras declaraciones tras conocer la anulación de la primera vuelta.

El candidato ha confirmado que estaba al tanto de la investigación sobre su persona. "Mis abogados la tenían en cuenta y está claro que vamos a acudir al Tribunal Supremo", ha añadido en declaraciones al canal de noticias rumano Realitatea.

Georgescu también ha salido al paso de los rumores que le situaban fuera de Rumanía en los próximos días a tenor de estas pesquisas. "No me iré del país. He escuchado que estoy preparándome para salir del país y quiero asegurar que de aquí no me voy", ha añadido.

La primera vuelta de las elecciones, según un documento desclasificado por la Presidencia rumana, "se produjo entre ciberataques con el objetivo de influir en la corrección del proceso electoral" mientras que un "candidato a las elecciones se benefició de una exposición masiva debido al trato preferencial que le otorgó la plataforma TikTok al no identificarlo como candidato político", en referencia a Georgescu.

El presidente del país, Klaus Iohannis, se ha referido a la investigación como "un caso muy serio" porque Georgescu "ha declarado cero gastos de campaña a pesar de la sofisticación de la misma" y asegurado que ha recibido de los servicios de Inteligencia rumanos de que "su campaña fue apoyada por un Estado extranjero" en velada referencia a Rusia.

Georgescu ha negado en repetidas ocasiones que su campaña estuviera vinculada a Moscú si bien siempre ha efectuado declaraciones muy favorables hacia Rusia y hacia su presidente, Vladimir Putin, a quien ha descrito como un mandatario ejemplar.