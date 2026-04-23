La gobernación de Jerusalén denuncia un plan israelí para construir una escuela judía en Sheij Yarrá

Archivo - Una estructura retirada por las autoridades israelíes en Sheij Yarrá, en Jerusalén Este - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gobernación de Jerusalén ha denunciado este jueves que las autoridades israelíes han aprobado un plan para construir una imponente yeshivá, un centro de estudio judío, en pleno barrio palestino de Sheij Yarrá, ubicado en Jerusalén Este.

"El proyecto consiste en un enorme edificio de once plantas, en un área de unos cinco dunam (5.000 metros cuadrados) en la entrada sur del barrio, frente a la mezquita Sheij Yarrá, e incluye viviendas para cientos de estudiantes judíos jaredíes, así como unidades para sus miembros", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

La gobernación ha denunciado que establecer escuelas judías "en el corazón de los barrios palestinos", no son "proyectos educativos", sino "herramientas políticas para usurpar barrios árabes" que buscan empujar a la población a abandonar la zona, de forma paralela a las "políticas de demolición y abandono deliberado de la infraestructura civil" en los barrios palestinos.

Así, ha afirmado que supone una "flagrante manifestación de la política colonial" impuesta por Israel y equivale a un "desplazamiento forzoso en toda regla", dada la dependencia de la ocupación de un sistema jurídico dual diseñado para proteger a los colonos y utilizado, por otro lado, como herramienta para reprimir a los palestinos y arrebatarles sus derechos.

El complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Sheij Yarrá fue demolido el pasado mes de enero después de que el Parlamento israelí aprobara una legislación prohibiendo las actividades de la agencia.