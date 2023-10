El gobernador de Daguestán condena el asalto al aeropuerto por parte de una turba violenta "buscando judíos"

Los ataques dejan más de una veintena de heridos, dos de ellos "extremadamente graves"



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Daguestán (Rusia), Sergei Melikov, ha condenado el asalto de un grupo de manifestantes violentos contra el aeropuerto de Majachkala, capital de la región rusa de mayoría musulmana, que "buscaban judíos" tras el aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv, que además ha dejado más de una veintena de heridos.

Entre los 20 heridos, incluidos tanto policías como civiles, al menos diez han necesitado ser hospitalizados, según un balance confirmado por el Ministerio de Sanidad regional, ha informado la agencia de noticias rusa Interfax.

"Los médicos de los hospitales atienden a diez heridos como consecuencia del incidente en el aeropuerto de Majachkala. Dos personas se encuentran en estado extremadamente grave", han señalado las autoridades.

"Las acciones de quienes se han congregado hoy en el aeropuerto de Majachkala constituyen una flagrante violación de la ley. No hay valentía en esperar en multitud a personas desarmadas que no han hecho nada prohibido (...) No hay honor en insultar a desconocidos, meterles la mano en los bolsillos e intentar comprobar sus pasaportes. No hay buenas intenciones en atacar a mujeres con niños que estaban recibiendo tratamiento en el extranjero", ha declarado Melikov en su canal oficial de Telegram.

Así, ha asegurado que estas acciones traicionan tanto la lucha contra las milicias islamistas en la guerra de Daguestán (1999) como la actual guerra "contra los nazis" de Ucrania.

"Todos los daguestaníes empatizan con el sufrimiento de las víctimas de las acciones de personas y políticos inicuos y rezan por la paz en Palestina. ¡Pero lo que ocurrió en nuestro aeropuerto es indignante y debe recibir una evaluación adecuada por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley! Y así se hará", ha añadido el gobernador.

Por su parte, Washington también se ha pronunciado contra el asalto y ha proclamado su apoyo a la comunidad judía en un contexto de "aumento global del antisemitismo".

"Estados Unidos condena enérgicamente las protestas antisemitas en Daguestán (Rusia). Estados Unidos apoya inequívocamente a toda la comunidad judía mientras somos testigos de un aumento mundial del antisemitismo. Nunca hay ninguna excusa o justificación para el antisemitismo", ha publicado la portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

El tumulto ha asaltado este domingo el aeropuerto, llegando a las pistas del aeropuerto, por lo que los pasajeros del vuelo señalado han tenido que volver al aparato ante la amenaza de los alborotadores, según recogen medios rusos y vídeos publicados en redes sociales. La Agencia Federal de Transporte Aéreo ha confirmado el cierre del aeropuerto y otros dos vuelos procedentes de Nizhnevartovsk y Moscú han sido redirigidos a Mineralnie Vodi y a Vladikavkaz.

Finalmente las fuerzas de seguridad han empleado medios antidisturbios para disolver la protesta y el Comité de Investigación federal ha anunciado la apertura de una investigación penal bajo el Artículo 212 del Código Penal por "disturbios masivos con violencia". Este artículo recoge también los incendios intencionados, la destrucción de propiedad, el uso de armas de fuego, explosivos o resistencia armada a agentes del Gobierno y también pogromos.

El vuelo WZ 4728 de la aerolínea Red Wings procedente del Aeropuerto Ben Gurion de Isarel era el objetivo de los violentos, que revisaron pasaportes de algunos de los pasajeros del avión y de la gente que partía del aeropuerto en coches, según recoge el portal de noticias ruso Baza.

El Ministerio de Asuntos Internos del gobierno de Daguestán ha advertido de que todos los participantes en estos disturbios podrán ser perseguidos conforme al Artículo 20.2 del Código Administrativo por violación del procedimiento establecido para la organización de manifestaciones o concentraciones. Asimismo, también se perseguirá la incitación a los disturbios o al odio étnico.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí han emplazado a las autoridades rusas a proteger a los ciudadanos israelíes y a los judíos en Daguestán en un comunicado conjunto.

"Israel espera que las autoridades legales rusas salvaguarden el bienestar de todos los ciudadanos israelíes y de los judíos estén donde estén y que adopte medidas contundentes contra los alborotadores y contra el salvaje odio dirigido contra los judíos y los israelíes", ha apuntado.

Por todo ello, "la oficina del primer ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional están siguiendo los acontecimientos en el sur de Rusia, en el distrito de Daguestán".

Además, el embajador israelí en Moscú, Alex Ben Zvi, "está trabajando con las autoridades rusas para garantizar el bienestar de judíos e israelíes en ese lugar".