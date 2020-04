El gobernador de Florida no fija ninguna fecha para la reapertura del estado

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha fijado aún ninguna fecha límite para la reapertura del estado en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.

"No me preocupan las fechas específicas tanto como me preocupa acertar", ha indicado DeSantis en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión CNN.

El grupo de trabajo para reapertura del gobernador de Florida tenía previsto entregar sus recomendaciones a DeSantis este viernes. En este sentido, el gobernador ha especificado que las estudiará este fin de semana y procederá a implementar un plan de reapertura "en los próximos días". "Cuando va a comenzar (la reapertura) no se ha determinado todavía", ha zanjado.

Según el Departamento de Salud de Florida, hasta el momento se han detectado un total de 30.533 casos de coronavirus en el territorio, mientras que las víctimas mortales se cuentan en 1.046.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido desde el principio de la crisis de la Covid-19 su inclinación a no detener la actividad productiva de Estados Unidos y, después, a reabrir el país lo antes posible, en confrontación con lo que expertos y gobernadores han abogado. La fecha que maneja su Administración es el 1 de mayo. En este sentido, multitud de estados estadounidenses ya han comenzado a levantar las restricciones y a presentar planes de reapertura.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus. Ya ha superado el umbral de 50.000 muertos por Covid-19, al tiempo que se han confirmado más de 870.000 casos en el país.