El Gobierno británico inicia la tramitación parlamentaria de la ley del 'Brexit'

Actualizado 26/01/2017 17:17:42 CET

LONDRES, 26 Ene. (Reuters/EP) -

El ministro responsable del 'Brexit', David Davis, ha iniciado el proceso de tramitación parlamentaria de la ley que permitirá al Gobierno británico activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dar comienzo al proceso de salida de la Unión Europea.

La aprobación de la ley llega después de que esta semana el Tribunal Supremo dictaminara que el Ejecutivo no puede activar el artículo 50 sin que el Parlamento lo someta a votación, rechazando así el argumento del Gobierno, que sostenía que podía hacerlo sin el apoyo de los legisladores.

No se espera que el fallo modifique los planes de la primera ministra, Theresa May, para activar a finales de marzo el proceso de salida de la Unión Europea, que se hará realidad tras dos años de negociaciones entre Londres y Bruselas. Sin embargo, el fallo del alto tribunal podría tener como consecuencia que el Gobierno tenga que revelar más detalles en el Parlamento sobre su estrategia negociadora con el bloque comunitario.

El ministro Davis ha iniciado el trámite parlamentario con la publicación de la ley y su envío al Parlamento, la primera fase de un procedimiento legislativo ordinario, y ahora las dos cámaras analizarán el texto antes de ratificarlo.

"El pueblo británico ha tomado la decisión de abandonar la Unión Europea y este Gobierno está decidido a llevar a cabo esta decisión", ha explicado Davis, en un comunicado. "Confío en que el Parlamento, que apoyó el referéndum por seis a uno, respete la decisión adoptada por el pueblo británico y apruebe la legislación rápidamente", ha añadido. La ley que regula la activación del 'Brexit' tiene una extensión de menos de 150 palabras.

Los partidos opositores han advertido de que intentarán modificar la norma para que el Gobierno británico tenga que revelar más detalles sobre los planes que tiene para el proceso de salida del bloque comunitario.

Tras su publicación, la norma pasará a ser debatida la próxima semana durante dos días en el Parlamento, el 31 de enero y el 1 de febrero, y entonces pasará a la siguiente fase de su tramitación, que se prolongará del 6 al 8 de febrero.

La 'premier', Theresa May, anunció el martes que el Ejecutivo publicará un 'libro blanco' sobre el proceso del 'Brexit' para que el Parlamento lo analice, en alusión al tipo de documento en el que se recogen propuestas para futuras normativas.

Numerosos parlamentarios, incluidos algunos de su propio partido, habían pedido a May un informe exhaustivo sobre el proceso que está por venir y para el que no existe todavía un calendario cerrado. El Ejecutivo, no obstante, mantiene finales de marzo como plazo límite para activar el Artículo 50 del tratado comunitario.

El Gobierno había respondido a esas peticiones asegurando que no cree necesaria la publicación de un documento de este tipo. Pero May cambió de postura el miércoles.