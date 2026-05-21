El Gobierno de Colombia cesa "por reciprocidad" las funciones del encargado de la Embajada de Bolivia

Archivo - Palacio de Nariño, en Bogotá. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha ordenado este miércoles la "conclusión" de las funciones del encargado de la oficina de la Embajada de Bolivia en el país, Ariel Percy Molina Pimentel, alegando "reciprocidad" después de que La Paz expulsara a la embajadora colombiana a raíz de las declaraciones del jefe de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, sobre las protestas en el país que describió como una "insurrección popular".

"Considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la embajadora de Colombia en este Estado y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel", ha indicado la cartera en un comunicado.

A renglón seguido, ese mismo órgano ministerial ha asegurado no haber "mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia", ratificando seguidamente su "compromiso con los principios de igualdad soberana, no intervención en asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la integridad territorial".

También se ha mostrado dispuesto "siempre a solicitud del Gobierno boliviano" a "acompañar" iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con los principios y normas del Derecho Internacional.

Al hilo, Bogotá ha subrayado su "compromiso" de "preservar disponibles" los canales diplomáticos por los que se ha conducido, en el curso de más de un siglo, la "amistosa relación" bilateral entre ambas naciones.

Fue hace apenas unos días cuando Petro calificó de "insurrección popular" las protestas y bloqueos a través de los cuales, en los últimos días, se ha exigido en Bolivia la dimisión del presidente de ese país, Rodrigo Paz, al tiempo que se puso a disposición para "buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".

El propio Petro ha abordado la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, alertando de que "se está pasando a extremismos". "Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase", ha declarado, al tiempo que ha propuesto, nuevamente, intervenir para "mediar en el diálogo" entre las partes en Bolivia.