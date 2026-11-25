Archivo - El presidente colombiano Abelardo De la Espriella ofrece una rueda de prensa en Bogotá. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha denunciado un atentado terrorista contra la red eléctrica como causa de las interrupciones en el suministro de energía registradas en varios departamentos del suroccidente del país, al tiempo que ha ordenado desplegar un plan especial de defensa militar para blindar las infraestructuras energéticas.

Según ha informado la Presidencia colombiana en un comunicado, el ataque afectó a dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, interrumpiendo su enlace con el Sistema Interconectado Nacional y provocando cortes del servicio en distintas zonas del suroccidente colombiano.

El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella ha atribuido el sabotaje a "la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente" que llevan a cabo las autoridades para restablecer el orden y la seguridad en el territorio, asegurando que el Estado no se dejará intimidar.

"He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética", ha manifestado el mandatario a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que ha advertido de que no permitirá que el terrorismo "doblegue al Estado ni afecte impunemente" a la población.

Por orden presidencial, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa Nacional, el general retirado Jorge Eduardo Mora, encabezan una evaluación integral de los daños junto a la Fuerza Pública para garantizar la reparación segura de las redes eléctricas y de gas.

Por su parte, el titular de Defensa ha confirmado el despliegue de todas las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía para investigar los hechos y custodiar los enclaves energéticos estratégicos, prometiendo una respuesta "contundente" y reclamando la colaboración ciudadana para denunciar cualquier movimiento sospechoso.