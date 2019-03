El Gobierno habla de "ataque terrorista" tras los cortes eléctricos en Venezuela

Publicado 11/03/2019 14:08:15 CET

Venezuela recalca que "hay un Estado a cargo de la situación" Castillo destaca que "España sabe quién es el que contesta el teléfono en Miraflores"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha afirmado este lunes que "se ha recuperado una parte del sistema eléctrico" tras varios días de incidencias en gran parte del país, al tiempo que ha asegurado que la situación está siendo investigada como un "ataque terrorista".

En una comparecencia ante los medios de comunicación desde la Embajada venezolana en Madrid, el viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, William Castillo, ha señalado que "ataques subsiguientes al ataque inicial" han impedido "la normalización de la prestación del servicio".

"Estamos lidiando con esta situación. Se ha logrado parcialmente la restitución del servicio. Sin embargo, se reciben nuevos ataques que impiden la estabilización", ha agregado, antes de reconocer que "aún hay que normalizar una parte importante (del sistema) para lograr una normalización definitiva".

Asimismo, ha reiterado que "se trata de un ataque terrorista que está bajo investigación", al tiempo que ha sostenido que "la más clara demostración de que se trata de una política de ataque es que, una vez se normaliza el sistema, vuelve a suceder una nueva falla, entre comillas".

Castillo ha apuntado además que "el país está en calma", una idea en la que ha incidido igualmente la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, presente en el acto junto al embajador venezolano, Mario Isea.

En este sentido, Díaz ha destacado que "Venezuela tiene una organización popular significativa" y que "no hay situación de desorden público". "Hay algunos medios que han intentado desinformar al respecto", ha lamentado.

"Se está atendiendo la emergencia. Hay un Estado en pleno funcionamiento, con todas las instituciones, a cargo de la situación", ha destacado, antes de denunciar una "escalada de asedio" contra el país desde la llegada al poder de Nicolás Maduro.

Respecto a las cifras de posibles víctimas mortales registradas en el marco del apagón, que fuentes opositoras han llegado a elevar a 300, Castillo ha apuntado que son parte del "asedio comunicacional que sufre Venezuela".

"Sobre el tema de las cifras de personas afectadas es muy difícil saber en este momento", ha dicho, al tiempo que ha destacado que "el Gobierno debe ser responsable y no alarmar a la población". "Es indudable que en una afectación masiva tiene que haber un impacto", ha reconocido.

"OPERACIÓN DE GUERRA"

En este sentido, Díaz ha indicado que estos apagones han tenido lugar "después del fracaso absoluto de toda la farsa belicista que se montó detrás de la supuesta ayuda humanitaria", antes de hablar de "ataque directo" contra "el cerebro de la principal hidroeléctrica del país", en referencia a Guri.

"El interés, además del atentado físico, es que el posicionamiento mediático dé la idea de que en Venezuela hay descontrol e ingobernabilidad", ha manifestado. "El hecho de hacer creer al mundo de que no hay un Estado a cargo es el propósito de toda la operación de guerra", ha añadido.

De esta forma, Díaz ha dicho que el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, sobre una posibilidad de declarar el estado de alarma "no tiene ningún efecto".

"No puede hacer absolutamente nada", ha recalcado, antes de destacar que "la agenda de debate del día de hoy (de la Asamblea Nacional) no habla de declaración de emergencia porque sabe que no lo puede hacer".

"Ese diputado no tiene arraigo popular en Venezuela, no tiene soporte político. Dice lo que dice porque tiene detrás todo el apoyo que le está dando Estados Unidos", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que la Asamblea Nacional "se ha insubordinado contra los otros poderes de la República".

Díaz ha sostenido que parte de la oposición "ha utilizado como trinchera el espacio parlamentario para subvertir el orden contra el Estado-nación venezolano. "Ese poder entró en desacato porque la intención de la élite que tiene secuestrado el accionar político de la oposición ha sido siempre plegarse al poder norteamericano", ha zanjado.

"Guaidó es la cara visible de esto y ahora ha llegado a ser contrario a los intereses de la nación", ha señalado, antes de lamentar que "se ha afectado el patrimonio de los venezolanos" y criticar una "actuación sediciosa".

En este sentido, ha recordado que contra él "hay una investigación en marcha". "Se abrió un proceso de investigación y la justicia dirá cuándo se toma una medida contra ese ciudadano", ha dicho, para explicar el motivo de que no fuera detenido a su vuelta al país.

RELACIONES INTERNACIONALES

En otro orden de cosas, Castillo ha destacado que las relaciones entre los gobiernos de España y Venezuela se mantienen y ha agregado que Caracas "quiere seguir teniendo las mejores relaciones con España".

"Tenemos claro que España sabe quién es el que contesta el teléfono en Miraflores", ha dicho, en referencia al hecho de que el Ejecutivo español haya reconocido a Guaidó como "presidente encargado" y del envío de Antonio Ecarri como representante del opositor a Madrid.

En este sentido, Iceta ha resaltado que sigue contando con el 'plácet' del Gobierno español y ha recordado que el propio ministro de Exteriores español, Josep Borrel, ha descrito a Ecarri como el "representante personal" de Guaidó.

"Su competencia será una especie de un apoderado personal para asuntos particulares, pero no tiene ninguna competencia en el ámbito de la misión diplomática de Venezuela que yo represento", ha zanjado.

Asimismo, Castillo ha dicho que en Caracas "no hay ninguna preocupación" ante las presiones de Estados Unidos sobre otros países para intentar extender sus sanciones y forzarlos a cortar lazos con Venezuela.

Además, ha hablado de una "guerra psicológica" a través de Twitter con "declaraciones escandalosas que tienen como fin presionar a la opinión pública internacional y algunos gobiernos para ver si les logra doblar el brazo".

EL DIÁLOGO ES "PRIORIDAD"

Díaz ha insistido igualmente en que el diálogo "es una prioridad" y que "la opción del diálogo está abierta de forma permanente". "¿Quién en los sectores de la oposición es interlocutor con el Gobierno, quién cree en la vía electoral?. Si se autoproclama sin ir a elecciones supongo que no creen en la vía electoral", ha dicho.

En este sentido, Castillo ha incidido en la existencia de dos mecanismos: el promovido por Uruguay, México y doce países del Caricom, y el impulsado por la UE, con el que ha reconocido "serias diferencias" en la agenda política "por la posición que ha tomado la UE de plegarse a las órdenes de Trump".

"Hay diferencias en la agenda política, pero no en el objetivo final de que se busque una solución", ha recalcado, antes de abogar por una "cooperación técnica" con la ONU y la UE para ayudar a Venezuela a comprar medicinas, alimentos y materia prima.

Castillo ha dicho que esto debe tener lugar "con dinero venezolano". "Venezuela no pide ayuda humanitaria porque Venezuela puede pagar con su dinero. Si no puede es por las sanciones de Trump", ha defendido.

"Si la comunidad internacional quiere ayudar a Venezuela lo que más puede hacer es presionar a Estados Unidos para que elimine esas sanciones criminales", ha remachado el viceministro.

Por su parte, Díaz ha apuntado que, a pesar de las presiones de Washington, "no se ha aprobado contra Venezuela ni siquiera en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución como la que ha propuesto Estados Unidos".

"Secuestran a toda la opinión pública sobre la base de lo que habla el Grupo de Lima", ha criticado, antes de preguntarse "cuál es el tipo" de relación que "van a tener los países si se impone lo que está haciendo Estados Unidos (en Venezuela)".