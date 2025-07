El Gobierno de Irán confirma daños "graves" en Fordo a causa de los bombardeos ejecutados por EEUU

Araqchi recalca que "nadie sabe con exactitud qué ha ocurrido en Fordo" y pide "esperar" al informe de los expertos

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reconocido que la instalación nuclear de Fordo ha sufrido daños "graves" a causa de los bombardeos ejecutados el 22 de junio, en el marco del conflicto desatado el 13 de junio por la ofensiva de Israel contra el país centroasiático, si bien ha insistido en que aún no se han completado los estudios sobre la situación en el lugar.

"Nadie sabe con exactitud qué ha ocurrido en Fordo. Dicho esto, lo que sabemos hasta ahora es que las instalaciones han sufrido daños graves", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS.

Así, ha subrayado que "la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) está llevando a cabo una evaluación y un análisis". "El informe será entregado al Gobierno", ha manifestado, antes de reiterar que, en cualquier caso, las estimaciones apuntan a que las instalaciones han sufrido "daños graves".

"Me gustaría reiterar que no tengo información precisa sobre los daños. Hay que esperar hasta que lleguen los informes para ver si (las actividades) podrán ser relanzadas, en caso de que sean relanzadas", ha sostenido Araqchi, quien ha incidido en que Teherán cuenta con "el conocimiento tecnológico" para retomar las labores de enriquecimiento de uranio.

"Irán cuenta con una industria de enriquecimiento local. No la hemos importado del extranjero. Esta tecnología no puede ser destruida mediante bombardeos. No se puede aniquilar la tecnología y la ciencia sobre el enriquecimiento mediante un bombardeo", ha explicado, al tiempo que ha adelantado que, "si existe esta voluntad (...) para volver a progresar en esta industria, se podrán reparar rápidamente los daños y recuperar el tiempo perdido".

En este sentido, ha destacado que las autoridades iraníes se encuentran ahora sumidas en un proceso de análisis de la situación tras los ataques de Israel y Estados Unidos, si bien ha destacado lo "mucho" que ha hecho Irán para sacar adelante su industria nuclear. "Nuestro pueblo ha soportado mucho en los últimos 20 años, durante los cuales Irán ha sido sometido a fuertes sanciones debido a su programa nuclear pacífico", ha resaltado.

"Nuestro caso ha sido presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por ello. Nuestros científicos han sido asesinados. Ha habido casos de sabotaje en nuestras instalaciones nucleares. Y ahora, el programa nuclear pacífico de Irán se ha convertido en un motivo de orgullo y gloria nacional", ha argumentado. "Seguiremos convenciendo a la comunidad internacional y a los países afectados de que nuestro programa nuclear seguirá siendo absolutamente pacífico", ha agregado.

Araqchi ha recordado además que Irán se ha visto sometido a "una guerra impuesta de doce días" a causa de su programa nuclear y ha añadido que "a causa de todo ello, la gente no dejará fácilmente de lado el enriquecimiento (de uranio)", si bien ha insistido en que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, aprobó hace años un edicto religioso prohibiendo el desarrollo de armas nucleares.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.