El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí ha aprobado este domingo la autorización para la entrada de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) en la Franja de Gaza dentro del plan propuesto por Estados Unidos y que prevé el desarme de las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La iniciativa aprobada acusa a Hamás de incumplir los términos del acuerdo y sostiene que es el "único obstáculo" para avanzar en el plan de paz para el enclave plestino con su actitud que "explota el sufrimiento de los civiles para aferrarse al poder".

El texto reitera el objetivo del desarme de Hamás y advierte de que no puede comenzar ninguna reconstrucción hasta que Hamás se desarme y Gaza esté desmilitarizada. Destaca que Israel seguirá trabajando para atender las necesidades de la población civil de la Franja, incluido el alcantarillado y los preparativos para el invierno.

El texto expresa además el agradecimiento israelí al presidente estadounidense, Donald Trump, por "sus esfuerzos para reforzar la seguridad de Israel y crear un futuro positivo para la región y a la Junta de Paz por "sus importantes esfuerzos para que esta visión sea una realidad".