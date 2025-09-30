El Gobierno israelí aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo jefe del Shin Bet

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aprobado este martes por unanimidad el nombramiento del general David Zini como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Nacional, más de tres meses después de la destitución del entonces cabecilla del Shin Bet, Ronen Bar, que generó polémica en el gabinete de Benjamin Netanyahu y desencadenó una batalla legal.

Zini, que ha ocupado diversos puestos operativos y de mando en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asumirá el cargo el 5 de octubre por un periodo de cinco años. Netanyahu le ha felicitado y ha explicado que "la realidad posterior" a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre "requiere un nuevo director" que "provenga de fuera de las filas de la agencia".

"El pensamiento crítico que ha caracterizado al general de división Zini en sus diversos cargos, su capacidad de pensar con originalidad y adaptar el sistema a una realidad cambiante, junto con su considerable experiencia operativa en la formación y operación de fuerzas, han llevado a la conclusión de que es la persona más idónea para dirigir la agencia en este momento", reza un comunicado de la oficina de Netanyahu.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha felicitado a Zini por su nombramiento y ha destacado que cuenta con décadas de experiencia. "Ahora asume la responsabilidad de dirigir el (Shin Bet) durante un periodo muy delicado y desafiante, en muchos sentidos, en la historia del Estado de Israel", ha sostenido.

"En días tan delicados y amenazados como estos, en los que los israelíes inocentes también fueron brutalmente atacados en un acto terrorista, es importante recordarnos a todos la importancia crucial del funcionamiento óptimo y a nivel estatal del Shin Bet para la defensa de la sociedad israelí, su seguridad y sus valores", ha dicho.

El nombramiento de Zini llega a pesar de las numerosas críticas vertidas por la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que alertó de un conflicto de intereses, de un proceso "fraudulento" y de que el gabinete carecía de fundamento legal para destituir a Bar.