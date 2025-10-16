El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Archivo - Una vista general del Parlamento de Israel, la Knesset - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, ha presentado este jueves un proyecto de ley ante el Parlamento para crear un tribunal especial que juzgue a los palestinos acusados de haber participado en "las atrocidades del 7 de octubre", un sistema que contempla la pena capital para los condenados.

Bajo esta nueva legislación, el tribunal estará formado por quince jueces, que deberán contar con el visto bueno del Ministerio de Justicia tras las consultas apropiadas con el Ministerio de Exteriores, que tendrán que revisar de forma conjunta si los magistrados cuentan con la cualificación necesaria.

La corte podrá juzgar a los palestinos detenidos en Israel desde que tuvieron lugar los ataques del 7 de octubre de 2023 hasta el 14 de octubre de ese mismo año y que han sido acusados de ser miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

El Gobierno podrá así solicitar la pena de muerte en los casos que considere pertinentes, a pesar de que esta medida deberá ser aprobada previamente por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que lo consultará a su vez con altos cargos en materia de seguridad.

Levin, por su parte, ha apoyado la idea de imponer la pena de muerte para aquellas personas condenadas por los delitos citados anteriormente. En un comunicado, ha defendido que el Gobierno ha estado trabajando "intensamente" desde el 7 de octubre en este asunto.

En este sentido, el ministro ha asegurado que existe la necesidad de "realizar una serie de enmiendas legislativas para garantizar que el proceso legal avanza de forma eficiente y que se haga justicia".