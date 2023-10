El Gobierno israelí carga contra Greta Thunberg tras pedir ésta "alto el fuego, justicia y libertad"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha criticado a la activista climática sueca Greta Thunberg por su último mensaje en X, antes Twitter, en apoyo a la población palestina y le ha reprochado que "Hamás no utiliza materiales sostenibles para sus cohetes".

"Semana 270. Hoy manifestamos nuestra solidaridad con Palestina y Gaza. El mundo debe hablar y pedir un alto el fuego inmediato, justicia y libertad para los palestinos y todos los civiles afectados. #PalestinaLibre #EstoyConPalestina #EstamosConGaza", señala el mensaje de Thunberg.

. @GretaThunberg , Hamas doesn’t use sustainable materials for their rockets which have BUTCHERED innocent Israelis . The victims of the Hamas massacre could have been your friends. Speak up. https://t.co/giHNJxeF6N pic.twitter.com/Z4orsm2UjD

El texto está acompañado por una fotografía en la que aparece la propia Thunberg sujetando un cartel con el lema "Estamos con Gaza". Otras tres personas aparecen con sendos carteles con las frases "Palestina libre", "Justicia climática ¡ya!" y "Esta judía está con Palestina".

El Gobierno israelí ha respondido desde su cuenta oficial en X alegando que "Greta Thunberg, Hamás no utiliza materiales sostenibles para los cohetes que han MASACRADO a israelíes inocentes. Las víctimas de la matanza de Hamás podrían haber sido tus amigos. Habla". En el mensaje hay tres fotografías de dos mujeres y un hombre de 19 años que murieron en el ataque de Hamás.

Otros usuarios de la red social han destacado que Thunberg ha respaldado a los palestinos, no a Hamás, o han reprochado a Israel "jugar la carta de la víctima".

Sin embargo, otras voces como la del comisario de antisemitismo del estado alemán de Baden-Wurtemberg, Michael Blume, ha criticado el mensaje de Thunberg por "dualista, falso y que trivializa el terrorismo". Blume ha denunciado el "extendido antisionismo y antisemitismo" en el movimiento Fridays for Future que lidera Thunberg.

It has come to my knowledge that the stuffed animal shown in my earlier post can be interpreted as a symbol for antisemitism, which I was completely unaware of. The toy in the picture is a tool often used by autistic people as a way to communicate feelings.



We are of course…