El Gobierno de Italia pide separar el caso del estudiante Giulio Regeni de las relaciones con Egipto

Archivo - El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. - Francesco Fotia / Agf/AGF via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha pedido este martes separar el caso del estudiante Giulio Regeni, asesinado en 2016 cuando se encontraba en territorio egipcio, de las relaciones con El Cairo en un intento por evitar un aumento de la tensión después de que la Justicia italiana haya condenado a tres agentes de la Inteligencia del país africano por su muerte.

Así, ha subrayado que su objetivo es "evitar una ruptura de los lazos con Egipto" tras la decisión judicial y ha hecho hincapié en que la condena es "contra tres personas y no contra un país". "No es a Egipto a quien se ha condenado", ha reiterado, en un intento por distanciar ambas cosas.

Tajani ha instado a "aguardar a las siguientes fases del procedimiento" y ha hecho una clara distinción entre la responsabilidad penal de los miembros del aparato de seguridad egipcio de la del propio Estado.

Para la oposición, estas declaraciones corren el riesgo de restar importancia política al veredicto y de separar artificialmente la conducta de los acusados del papel de las estructuras estatales a las que pertenecían.

"Ya veremos lo que pasa a otros niveles", ha dicho Tajani, por su parte, según informaciones del diario 'Il Dubbio'. No obstante, el fallo judicial tiene importancia política dado que los condenados no eran ciudadanos de a pie sino miembros del aparato de seguridad de El Cairo.

El lunes, el Tribunal Penal de Roma ha condenó a los tres agentes, si bien un cuarto imputado fue absuelto. Regeni, de 28 años y estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge, estaba realizando un estudio sobre los sindicatos independientes de Egipto cuando desapareció en 2016. Su cuerpo sin vida apareció unos días después en la carretera que conecta El Cairo y Alejandría medio desnudo y con signos evidentes de tortura.

El entonces fiscal general de Egipto, Nabil Sadek, confirmó posteriormente que las autoridades habían puesto a Regeni bajo vigilancia antes de su desaparición, si bien posteriormente habrían suspendido sus investigaciones. El Cairo ha negado cualquier implicación en el secuestro y asesinato.

Las investigaciones llevadas a cabo desde Italia reflejaron la posibilidad de que las autoridades de El Cairo sospecharan que Regeni trabajaba como espía para la Inteligencia israelí y estadounidense, después de verse atrapado en "una red" tejida por los servicios de seguridad egipcios.

Organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos han denunciado que decenas de ciudadanos egipcios han desaparecido desde 2013, cuando el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi --entonces jefe del Ejército--, derrocó al presidente electo, el islamista Mohamed Mursi.