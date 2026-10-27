El Gobierno nigeriano concluye que 37 presuntos mineros ilegales murieron por negligencia policial bajo custodia

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión independiente configurada por el Gobierno nigeriano sobre las muertes bajo custodia de 37 presuntos mineros ilegales, entre ellos 14 menores, ha concluido que fallecieron por negligencia policial en un centro de detención del estado de Níger, en el oeste del país, y no por una enfermedad, como aseguraron los agentes en un primer momento.

El informe de la comisión, recogido por el diario nigeriano 'Punch', concluye más bien que murieron por asfixia por la superpoblación en las celdas en la noche del 17 de septiembre mientras se encontraban bajo la custodia en una comisaría de la localidad de Minna.

La comisión concluye que todas estas muertes, entre ellas las de los 14 menores, eran evitables y recomienda una fianza de 1.400 millones de nairas (unos 950.000 euros) para las familias.

El presidente del comité y ex subdirector general del Departamento de Servicios Estatales, Jonathan Kure, ha puesto al tanto de las conclusiones al ministro del Interior, Olubunmi Tunji Ojo y aprovechó para recomendar la destitución inmediata del comandante de la defensa civil nigeriana para el estado de Níger, "así como de todos los demás oficiales que estuvieron directamente involucrados en la detención y posterior muerte de los mineros".

El ministro del Interior ha aceptado todas estas recomendaciones y ordenado la suspensión inmediata, además, de todos los oficiales que limpiaron el centro de detención con el fin de destruir pruebas.