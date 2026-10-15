El Gobierno palestino condena el incendio de una mezquita en Cisjordania a manos de colonos israelíes

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante una reunión en su residencia oficial en la ciudad cisjordana de Ramala (archivo) - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha condenado el incendio el miércoles de una mezquita en la ciudad cisjordana de Mijmas, situada en los alrededores de Jerusalén, a manos de un grupo de colonos y ha dicho que se trata de un acto "terrorista", en medio del repunte de estos asaltos y las incursiones de las fuerzas israelíes durante los últimos meses.

El Ministerio de Exteriores palestino ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que condena "en los términos más firmes" el incidente, en el que fueron incendiados la mezquita Sultán Ibrahim, olivos y vehículos propiedad de palestinos. Además, los asaltantes realizaron pintadas de contenido racista en el edificio.

"Este acto atenta contra los lugares sagrados islámicos y contra la presencia palestina en su conjunto", ha dicho, antes de resaltar que tiene lugar además "en el contexto de una escalada continua de crímenes organizados y agresiones por parte de colonos contra el pueblo palestino en toda la Cisjordania ocupada".

Así, ha alertado de que este tipo de incidentes "reflejan la peligrosa ideología racista y colonialista que profesan estas bandas de colonos", al tiempo que ha hecho hincapié en que los responsables "deben rendir cuentas, en lugar de recibir protección por parte del Gobierno de ocupación".

La cartera palestina ha reclamado además a la comunidad internacional que "cumpla con sus responsabilidades legales y morales" y que "adopte medidas prácticas y vinculantes para brindar protección al pueblo palestino, a sus lugares sagrados y a sus propiedades, y para poner fin al terrorismo de los colonos".

En esta línea, ha solicitado la designación como "organizaciones terroristas" de estos grupos de colonos, así como la imposición de "sanciones disuasorias contra sus miembros y quienes los apoyan", "a fin de garantizar que respondan por sus actos".

El incidente ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.