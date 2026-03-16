El Gobierno polaco acusa a Nawrocki de avivar un sentimiento 'Polexit' por comparar la UE con Putin

El viceprimer ministro y ministro de Exteiores de Polonia, Radoslaw Sikorski. - Roman Koziel/ZUMA Press Wire/dpa

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro de Polonia y responsable de Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha acusado este lunes desde Bruselas al presidente del país, Karol Nawrocki, de avivar un sentimiento 'Polexit' --en referencia a una eventual salida del bloque-- por vetar un proyecto de ley para acceder a fondos del programa de rearme europeo (SAFE) y dar espacio a la retórica que equipara la Unión Europea con la amenaza del régimen ruso de Vladimir Putin.

De este modo, Sikorski retoma el mensaje del primer ministro, Donald Tusk, quien este fin de semana recurrió a las redes sociales para afirmar que "el 'Polexit' es hoy una amenaza real", porque la salida del país del bloque comunitario es algo que Nawrocki y el resto del partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) "desean".

"Rusia, el partido estadounidense MAGA y la derecha europea, liderada por (el primer ministro de Hungría, Viktor) Orbán, quieren destruir la UE. Sería un desastre para Polonia. Haré todo lo posible para detenerlos", afirmó en su mensaje Tusk.

Preguntado por este temor, el ministro de Exteriores ha evocado este lunes a su llegada a una reunión con sus colegas europeos el caso británico y advertido de que el entonces Gobierno de Reino Unido convocó un referéndum sobre el divorcio con la UE y que, pese a haberse declarado en contra del 'Brexit', finalmente el país dejó la Unión.

De este modo, el jefe de la diplomacia polaca ha alertado de que "se pueden manipular las emociones" con la difusión de "mentiras" sobre la Unión que luego "la gente creerá", tales como "disparates" sobre los riesgos para la soberanía nacional o peligros inventados, "en lugar de centrarse en el riesgo muy real de la agresión de Putin".