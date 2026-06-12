El Gobierno somalí celebra la designación del árbitro que vetó EEUU para pitar la final de la Supercopa UEFA

El arbitro Omar Artan (I) con el primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre - PRIMER MINISTRO DE SOMALIA / X

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha celebrado la reciente designación del árbitro Omar Artan, a quien Estados Unidos vetó la participación en el Mundial por mantener "presuntos vínculos con organizaciones terroristas", como colegiado de la prestigiosa final de la Supercopa de Europa que se celebrará en agosto.

Tras ser recibido como un héroe a su regreso al país, el trencilla se ha reunido con el primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, tras conocer su nombramiento para pitar la final que enfrentará a los campeones de la Liga de Campeones y de la UEFA, el Paris Saint-Germain (PSG, Francia) y el Aston Villa (Reino Unido) en Salzburgo (Suiza), el próximo 12 de agosto.

"Celebro enormemente la decisión de la UEFA de designar al árbitro somalí Omar Artan", ha manifestado el primer ministro en sus redes sociales. "Esta merecida oportunidad es una muestra del compromiso de la UEFA con el reconocimiento de la excelencia, el fomento del talento y la promoción de la inclusión en el fútbol mundial", ha añadido.

"En nombre del Gobierno y del pueblo de Somalia, expreso nuestro sincero agradecimiento a la UEFA por este significativo reconocimiento", ha concluido el primer ministro.

El árbitro había indicado previamente desde el aeropuerto de la ciudad turca de Estambul que fue interrogado durante once horas tras su llegada a la ciudad de Miami, tras lo que las autoridades de Estados Unidos decidieron finalmente no permitirle entrar, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Somalia para que recibiera esta autorización.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense Fox News han indicado que Artan fue vetado por la existencia de información "perjudicial", incluida una presunta "asociación con supuestos miembros de organizaciones terrorista", en aparente referencia al grupo Al Shabaab, que opera en el país y mantiene lazos con Al Qaeda.

Somalia es uno de los 39 países afectados por una prohibición de viaje por parte de la Administración de Donald Trump, lo que implica que los viajeros de estas nacionalidades han de pasar por controles adicionales de cara a entrar al país norteamericano.