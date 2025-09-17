El Gobierno turco suspende del cargo a un alcalde opositor de Estambul tras ser arrestado por corrupción

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Turquía ha anunciado este miércoles que el alcalde de Bayrampasa, Hasan Mutlu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha sido suspendido del cargo tras ser arrestado durante el fin de semana en el marco de una operación anticorrupción contra este municipio, ubicado en Estambul.

"De conformidad con el artículo 127 de la Constitución y el artículo 47 de la Ley Municipal 5393, ha sido suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar", ha indicado la cartera del Interior en un comunicado.

La Fiscalía General de Estambul ha abierto una investigación contra el municipio por presuntos delitos de malversación, extorsión, soborno y manipulación de licitaciones, un caso por el que han sido arrestadas ya alrededor de 45 personas, entre ellos cargos políticos municipales y funcionarios de Bayrampasa.

Mutlu, elegido en las elecciones locales celebradas en 2014, ha asegurado en un comunicado publicado en redes sociales que la única razón de su arresto se debe a que no ha cedido a las presiones del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado al Gobierno de Erdogan de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso del detenido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, como uno de los principales ejemplos debido a sus aspiraciones de vencer en las urnas al actual presidente.