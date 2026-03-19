Grecia anuncia la "neutralización exitosa" de dos misiles lanzados desde Irán contra Arabia Saudí

Archivo - Imagen de archivo de sistemas de lanzamiento de misiles Patriot. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades griegas han anunciado este jueves la "neutralización exitosa" de dos misiles balísticos lanzados por la mañana desde Irán contra Arabia Saudí gracias al uso de los sistemas Patriot operados por Grecia y desplegados en territorio saudí desde el año 2021 en respuesta al recrudecimiento del conflicto yemení.

El Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica (GEETHA) ha indicado que la interceptación ha tenido lugar horas antes tras la emisión de una alerta tras el lanzamiento, lo que ha llevado a la "activación de la batería griega antimisiles que se encuentra estacionada en Arabia Saudí".

Así, ha explicado que se han utilizado "dos misiles de interceptación", que han "neutralizado con éxito los dos objetivos de acuerdo con lo establecido en base al acuerdo alcanzado entre Grecia y Arabia Saudí", según informaciones recogidas por el diario griego 'Kathimerini'.

El ministro de Defensa, Nikos Dendias, ha indicado que los misiles iraníes iban dirigidos hacia "refinerías situadas en suelo saudí", lo que "podría haber acarreado mayores implicaciones para la seguridad energética global en caso de haber sido alcanzados" por los proyectiles.

"La batería de Patriots griegos ha demostrado su capacidad operativa y su experiencia", ha destacado Dendias, que ha afirmado que "proteger la infraestructura es de vital importancia a medida que aumentan los precios del petróleo" por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha propiciado numerosos ataques en respuesta contra varios países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí.