Grecia defiende en la Eurocámara que la UE imponga sanciones a Turquía por su beligerancia en el Mediterráneo

BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Grecia ha defendido este jueves en el Parlamento Europeo que la UE acuerde sanciones contra Turquía por su actitud beligerante en el Mediterráneo, donde mantiene un conflicto con Atenas por la actividad petrolífera en aguas cuya soberanía reclama Grecia.

Ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el viceministro de Exteriores de Grecia, Miltiadis Varvitsiotis, ha asegurado que Ankara no puede a la vez ser un puente en las relaciones con el bloque y un obstáculo. "No puede desempeñar dos papeles. Si Turquía decide continuar este camino no habrá otra alternativa que tomar medidas claras", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la cumbre de líderes europeos del 24 y 25 de septiembre debe mandar un mensaje claro a Turquía, que implique adoptar sanciones. Según ha explicado ante los eurodiputados, el conflicto en el Mediterráneo "no es otro capítulo más en las relaciones turbulentas de Grecia y Turquía, sino que constituye una grave amenaza a la arquitectura comunitaria".

Precisamente, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este jueves que la semana que viene viajará a Grecia, donde se entrevistará con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y que además visitará también Chipre y Malta, en una gira para preparar la cumbre.

DIÁLOGO IMPULSADO POR ALEMANIA

Sobre la iniciativa alemana para impulsar el diálogo griego-turco que resuelva la cuestión marítima, Varvitsiotis la ha valorado positivamente, recordando que Alemania puede ejercer presión, dados sus lazos económicos con Ankara. "Puede ser una herramienta importante para cambiar su actitud para que pase de una beligerante a una más pacífica", ha señalado.

Fuentes europeas indican que los contactos alemanes están en marcha y aunque la situación en la región es "difícil", consideran que queda tiempo para que la mediación logre progresos antes de la cumbre de finales de septiembre.

Hasta el momento, la diplomacia comunitaria se ha puesto detrás de la iniciativa de Berlín e indica que el objetivo más próximo es calmar las tensiones entre turcos y griegos e iniciar el diálogo. A este efecto, Francia, España, Italia, Grecia, Chipre y Malta tratarán este jueves la crisis en una reunión en Córcega en el marco de la cumbre mediterránea.

El Gobierno heleno defiende que está listo para resolver la crisis "a través del diálogo o a través del Tribunal Penal Internacional, si falla el diálogo". "No queremos resolver el problema con armas, pero a la vez este dialogo no puede realizarse bajo presión militar, ni amenazas", ha recordado Varvitsiotis en la Eurocámara .

Para Atenas la convención previa para sentarse a negociar con las autoridades turcas debe ser que Ankara retire los buques militares de la zona en cuestión, ya que, como viene recordando, "un diálogo en condiciones de chantaje ya no es un diálogo".