Grecia rechaza la alerta marítima "nula" de Turquía frente a operaciones de investigación en el Mediterráneo oriental

Archivo - Imagen de archivo del Mediterráneo oriental. - DAN BARBARIAN/PIKIWIKI - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han rechazado este jueves la alerta marítima "nula y vacía" emitida por Turquía ante operaciones realizadas por buques de investigación en zonas del Mediterráneo oriental y han asegurado que estas labores se están llevando a cabo en el lecho marino situado en la zona económica exclusiva griega.

En respuesta a la alerta turca, el Servicio Hidrográfico de la Marina Helénica ha explicado que "las coordenadas abordadas en la notificación turca se sitúan dentro de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Grecia, conforme a lo establecido por el derecho internacional y la legislación griega".

Así, ha indicado que las actividades de investigación que serán realizadas por el buque de bandera francesa 'Abeille Marengo' cuentan con la autorización de tres permisos expedidos por las autoridades griegas en junio de 2024, febrero de 2026 y noviembre de 2026.

Asimismo, ha subrayado que dichas coordenadas se encuentran dentro del área de servicio griego, donde la estación de Heraclión tiene competencia exclusiva para emitir avisos a la navegación, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Esta reacción llega después de que Turquía emitiera el aviso en cuestión el martes ante las operaciones realizadas en la zona. El 'Abeille Marengo' zarpó del puerto de Heraclión el martes por la tarde para iniciar los trabajos preparatorios de investigación a lo largo de la ruta prevista para el Great Sea Interconnector (GSI), un cable submarino diseñado para conectar las redes eléctricas de Grecia y Chipre.

El proyecto --que ha sido objeto de reiteradas objeciones por parte de Turquía debido a reivindicaciones marítimas contrapuestas en el Mediterráneo oriental-- constituye un proyecto de interés común para la Unión Europea.