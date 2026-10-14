Un grupo de colonos incendia una mezquita en una localidad cisjordana cerca de Jerusalén

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colonos han incendiado este miércoles una mezquita en la localidad cisjordana de Mijmas, situada al noreste de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de este tipo de incidentes durante los últimos meses.

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén, que ha denunciado "un nuevo crimen contra los lugares sagrados", ha indicado en un mensaje en redes sociales que los atacantes han pintado además "eslóganes racistas" en la mezquita, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el asalto se ha saldado además con el incendio de un olivo y un vehículo en Mijmas, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles heridos.

El incidente ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.