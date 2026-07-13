Un grupo kurdo acusa a Irán de atacar con drones una de sus bases en el norte de Irak

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo kurdo Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) ha acusado este lunes a Irán de lanzar un ataque con drones contra una de sus bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, sin pronunciarse sobre posibles víctimas y sin que Teherán se haya pronunciado al respecto.

El PAK ha indicado en un comunicado en redes sociales que los "tres ataques consecutivos con drones" han sido lanzados entre las 4.50 y las 5.30 horas (hora local) contra una "base de los peshmerga", sin decir en qué lugar de la región se encuentra ubicada esta instalación, si bien el grupo opera en Erbil.

Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.