El grupo paramilitar ruso Africa Corps anuncia la muerte de 30 supuestos miembros de Al Qaeda en Malí

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo paramilitar ruso Africa Corps --antiguo Grupo Wagner-- ha anunciado este martes la muerte de 30 "milicianos" de Al Qaeda en bombardeos ejecutados el lunes en apoyo a las Fuerzas Armadas de Malí, en el marco de la respuesta a la ofensiva lanzada el 25 de abril por la rama de la organización terrorista en el Sahel y el grupo separatista tuareg Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha indicado en un comunicado en redes sociales que sus "medios de reconocimiento aéreo" localizaron en Mopti (centro) "un campamento de milicianos del grupo terrorista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --la rama de Al Qaeda en la región--, lo que llevó a sus fuerzas a lanzar un ataque aéreo contra la zona.

"A consecuencia del ataque fueron destruidos 30 milicianos y un depósito de combustible para vehículos y motocicletas de los terroristas", ha manifestado, antes de incidir en que la situación sobre el terreno "no ha cambiado". "El enemigo se está reagrupando, reemplazando pérdidas en personal y equipamiento", ha apostillado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que JNIM hiciera el viernes un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el propio Goita resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.