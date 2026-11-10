Un grupo de progresistas lanza una campaña en EEUU para impulsar la candidatura de Ocasio-Cortez a la Casa Blanca

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez durante un acto de campaña de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 en Estados Unidos (archivo) - David Becker / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo del ala progresista del Partido Demócrata ha lanzado una campaña en Estados Unidos para impulsar la candidatura de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez a las elecciones presidenciales de 2028, en las que aspiraría a suceder al actual inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump.

La campaña, que tiene por nombre 'Ready for AOC' (Preparados para Alexandria Ocasio-Cortez), tiene como objetivo recoger firmas de simpatizantes que expresarían así su intención de votar por la demócrata en caso de que sea candidata y colaborar como voluntarios en una posible campaña a la Casa Blanca.

"Extremistas de la derecha se han apoderado de la Casa Blanca. Los oligarcas de Trump están desmantelando nuestras instituciones y destrozando nuestra democracia", afirma la campaña a través de su página web. "Sabemos que el 'statu quo' no está funcionando y que Estados Unidos tiene hambre de una candidatura distinta", destaca.

En este sentido, aboga por "una candidatura que represente las necesidades de la clase trabajadora y no la de los multimillonarios de las grandes tecnológicas". "Una candidatura que no se doblegue ante la presión. Una candidatura lista para cumplir con la mayoría, no con unos pocos", argumenta.

"El candidato 'menos malo' no nos dará la victoria masiva que necesitamos para alejar a nuestro país del precipicio, pero AOC --siglas del nombre de la política demócrata por las que es conocida-- sí puede", explica la campaña 'Ready for AOC'.

"Creemos que AOC puede construir la coalición que este momento necesita, encender el espíritu de un movimiento de base y cumplir las promesas que otros no han logrado hacer realidad", afirma. "Creemos que, juntos, la mayoría puede derrotar a los grandes intereses económicos, y que un mundo mejor es posible", añade.

En este sentido, destaca que la demócrata "no contará con el respaldo de donantes multimillonarios deseosos de llenar los bolsillos de candidatos a quienes saben que pueden controlar", por lo que apela a sus simpatizantes a realizar donaciones --a partir de un mínimo de diez dólares (cerca de 8,9 euros)-- para poder lanzar una campaña política.

Ocasio-Cortez no ha confirmado oficialmente hasta ahora que vaya a presentarse como candidata a la Casa Blanca y durante los últimos meses ha defendido que su objetivo era centrarse en las elecciones de medio mandato celebradas la semana pasada, en la que los demócratas se hicieron con el control de ambas cámaras del Congreso, en un duro varapalo a Trump.

En dicha votación obtuvieron importantes victorias varios candidatos respaldados por el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) --que tambié respalda a Ocasio-Cortez--, lo que ha llevado a la formación a sopesar la posibilidad de presentar una candidatura que cuente con su visto bueno y que se aleje de figuras más tradicionales en el seno del Partido Demócrata.