La Guardia Costera italiana recupera los cuerpos de 19 migrantes muertos en una embarcación frente a Lampedusa

Archivo - Una embarcación con migrantes a bordo en las aguas de la isla italiana de Lampedusa - Oliver Weiken/Dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera italiana ha recuperado este miércoles los cuerpos de 19 migrantes muertos a bordo de una embarcación frente a las costas de la isla de Lampedusa tras una larga operación de rescate marcada por un clima adverso en el mar Mediterráneo.

La embarcación, que habría partido en la víspera desde Libia con condiciones meteorológicas buenas, fue localizada por la Guardia Costera a unos 136 kilómetros de la isla y sobre las 3.00 de la madrugada se activó la operación de búsqueda y rescate, según ha recogido la empresa de radiodifusión italiana RAI.

Los equipos de rescate trasladaron a los migrantes al muelle de Favarolo en Lampedusa, si bien varios murieron durante la travesía por hipotermia. A su llegada a la isla, los supervivientes han sido sometidos a un primer control médico, mientras que otros cinco migrantes en estado crítico, entre ellos un menor, han sido tratados de urgencia en una clínica ambulatoria.

Desde principios de 2026, más de 800 migrantes han muerto o desaparecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que detalla que cifra en 459 los desaparecidos o muertos en enero.

La Guardia Costera de Turquía ha informado este mismo miércoles de que al menos 19 migrantes han muerto por un naufragio registrado frente a la costas de la localidad de Bodrum, situada en la costa suroeste de Turquía, en el mar Egeo.